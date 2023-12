Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν φιλοϊρανικές ομάδες στο Ιράκ

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον εγκαταστάσεων φιλοϊρανικών ενόπλων κινημάτων στο Ιράκ.

Οι ΗΠΑ προέβησαν σε αυτή την ενέργεια στο Ιράκ, βομβαρδίζοντας τις εγκαταστάσεις, ως αντίποινα για επίθεση με drone νωρίτερα που είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν «τρεις Αμερικανοί στρατιωτικοί», ο ένας εξ αυτών σοβαρά.

Από τα μέσα Οκτωβρίου έχουν εξαπολυθεί πάνω από 100 επιθέσεις με ρουκέτες ή drones εναντίον δυνάμεων των ΗΠΑ και του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού στην ιρακινή και στη συριακή επικράτεια.

Την ευθύνη για τις περισσότερες ανέλαβε η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», κίνημα που θεωρείται πως αντιπροσωπεύει φιλοϊρανικές ένοπλες ομάδες.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο έχει εξαπολύσει πλήγματα εναντίον μαχητών φιλοϊρανικών οργανώσεων στο Ιράκ, καθώς και εγκαταστάσεων που κατ’ αυτό συνδέονταν με το Ιράν στη Συρία, σε αντίποινα για τις επιθέσεις εναντίον των δυνάμεών της από τη 17η Οκτωβρίου.

Η Ουάσιγκτον διατηρεί ανεπτυγμένους κάπου 900 στρατιωτικούς στη Συρία κι άλλους σχεδόν 2.500 στο Ιράκ.

#Iraq / #USA 🇮🇶🇺🇸: An attack was carried out on the US Embassy in Green Zone, #Baghdad; likely by Kat'aib Hezbollah / Islamic Resistance.



An improvised Multiple RPG Launcher was seemingly used along with #Iranian 🇮🇷 PG-7-AT-1 'Fath' and #Chinese 🇨🇳 Type 69-1 HEAT rockets. pic.twitter.com/XrK08n9XAI