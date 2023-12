Η Ρωσία επιβεβαιώνει ζημιές σε πολεμικό της πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα

Η Ρωσία επιβεβαίωσε ζημιές σε πολεμικό της πλοίο, μετά την ανακοίνωση της πολεμικής αεροπορίας της Ουκρανίας ότι κατέστρεψε αποβατικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα.

Τα συστήματα της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας φαίνεται πως κατέστρεψαν κατά τη διάρκεια της νύχτας 13 από τα 19 drones που εκτόξευσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας, ενώ ουκρανική αεροπορική επίθεση κατέστρεψε ρωσικό αποβατικό σκάφος, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική πολεμική αεροπορία.

«Στις 26 Δεκεμβρίου, γύρω στις 02:30 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), οι δυνάμεις της Πολεμικής Αεροπορίας επιτέθηκαν με πυραύλους κρουζ στο μεγάλο αποβατικό 'Novocherkassk' του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην περιοχή Φεοντόσια», ανέφερε η Πολεμική Αεροπορία σε ανάρτηση στην εφαρμογή Telegram.

Η Ουκρανία εξαπολύει συχνά πλήγματα στην Κριμαία, βάζοντας στο στόχαστρο ειδικά τον στόλο της Μαύρης Θάλασσας. Τον Απρίλιο του 2022, το Κίεβο ανακοίνωνε πως βύθισε το καταδρομικό Μασκβά, τη ναυαρχίδα του στόλου.

Another Russian ship is gone.



Russian Ropucha-class landing ship Novocherkassk was destroyed last night in an Ukrainian strike on Feodosia port of Crimea. pic.twitter.com/dFFPRaCerD