Οι χρυσοί αρχαίοι θησαυροί της Κριμαίας να επιστρέψουν στην Ουκρανία, αποφάσισε ολλανδικό εφετείο

Ολλανδικό εφετείο αποφάσισε υπέρ της Ουκρανίας σε μια μακρά δικαστική διαμάχη για την ιστορική συλλογή αρχαίων θησαυρών που προκλήθηκε μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία.



Η νομική αυτή διαμάχη ξεκίνησε το 2014 όταν τέσσερα μουσεία της Κριμαίας -που από το '14 βρίσκεται υπό ρωσική κυριαρχία- προσπάθησαν να υποχρεώσουν το μουσείο Allard Pierson του Άμστερνταμ να επιστρέψει τους χρυσούς θησαυρούς.

Αυτή τη στιγμή, οι θησαυροί είναι αποθηκευμένοι στην Ουκρανία ως κρατική ιδιοκτησία, κάτι στο οποίο συμφώνησε και το ολλανδικό εφετείο.

Τα μουσεία που υποστηρίζονται από τη Ρωσία, μπορούν ακόμη να πάνε την υπόθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο, οπότε εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη πιθανότητα επιστροφής της σκυθικής αυτής συλλογής χρυσών στην Κριμαία.



Οι χρυσοί αυτοί θησαυροί των Σκυθών ήταν δάνειο από πέντε μουσεία, ένα στο Κίεβο και τέσσερα στην ίδια την Κριμαία.

Περιλάμβαναν μια χρυσή σκυθική τελετουργική περικεφαλαία του 4ου π.Χ αιώνα και άλλα τεχνουργήματα από την εποχή που οι αρχαίοι Έλληνες είχαν εποικήσει την κριμαϊκή χερσόνησο.



Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντιμίρ Ζελένσκι καλωσόρισε την απόφαση του δικαστηρίου λέγοντας πως «πάντα κερδίζουμε ό,τι μας ανήκει».

