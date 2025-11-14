Ο Τραμπ θα διατάξει έρευνα για τις φερόμενες σχέσεις Έπσταϊν και Κλίντον

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα διατάξει έρευνα για τους φερόμενους δεσμούς του Τζέφρι Έπσταϊν με μεγάλες τράπεζες και προβεβλημένα στελέχη των Δημοκρατικών, ανάμεσά τους τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο, Μπιλ Κλίντον.

Ο Τραμπ, σε ανάρτησή του στα social media, ανέφερε ότι θα ζητήσει από την υπουργό Δικαιοσύνης, Πάμ Μπόντι και το FBI να εξετάσουν την «ανάμιξη και τη σχέση» του Έπσταϊν με τον Κλίντον και άλλους, «για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβαινε ανάμεσά τους και με εκείνον».

Το ενδιαφέρον για τις σχέσεις του Έπσταϊν αναζωπυρώθηκε αυτή την εβδομάδα, μετά τη δημοσιοποίηση από Αμερικανούς νομοθέτες περισσότερων από 20.000 σελίδων από το αρχείο του, ανάμεσά τους και έγγραφα που αναφέρονται στον Τραμπ.

Ο Κλίντον έχει αρνηθεί κατηγορηματικά ότι γνώριζε ο,τιδήποτε για τα εγκλήματα του Έπσταϊν.

Πέραν του Κλίντον, ο Τραμπ είπε ότι ζήτησε από το υπουργείο Δικαιοσύνης να διερευνήσει τις τράπεζες JP Morgan και Chase, τον πρώην υπουργό Οικονομικών Λάρι Σάμερς και τον ιδρυτή του LinkedIn, Ριντ Χόφμαν - επίσης σημαντικό χορηγό των Δημοκρατικών.

«Ο Έπσταϊν ήταν Δημοκρατικός, και είναι πρόβλημα των Δημοκρατικών, όχι των Ρεπουμπλικανών!» έγραψε στα social media. «Όλοι τον ξέρουν. Μην χάνετε τον χρόνο σας με τον Τραμπ. Έχω μια χώρα να διοικήσω!»

Εκπρόσωπος της JPMorgan Chase δήλωσε ότι η τράπεζα «μετανοεί για οποιαδήποτε σχέση» είχε με τον Έπσταϊν, υπογραμμίζοντας ότι «δεν τον βοήθησε να διαπράξει τις ειδεχθείς πράξεις του».

Το αίτημα του Τραμπ έρχεται λίγες ημέρες πριν από την ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το αν το υπουργείο Δικαιοσύνης θα πρέπει να δημοσιοποιήσει όλα τα αρχεία που διαθέτει για την έρευνα γύρω από τον Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019.

Η ορκωμοσία της Δημοκρατικής Αντελίτα Γκρισάλβα στη Βουλή την Τετάρτη προκάλεσε την κίνηση αυτή, αφού υπέγραψε αμέσως το ψήφισμα που απαιτεί τη δημοσιοποίηση των αρχείων. Η υπογραφή της ήταν η 218η - αυτή που χρειαζόταν για να ενεργοποιηθεί η ψηφοφορία στην ολομέλεια. Τέσσερις Ρεπουμπλικανοί ενώθηκαν με τους Δημοκρατικούς υποστηρίζοντας την κίνηση.

Έγγραφα που δημοσιοποίησε η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής την Τετάρτη φαίνεται να δείχνουν αλληλογραφία ανάμεσα στον Έπσταϊν και τον πρώην υπουργό Οικονομικών Λάρι Σάμερς τον Οκτώβριο του 2017. Σε ένα email, ο Σάμερς εκφράζει την άποψή του για τον Τραμπ στις αρχές της θητείας του: «Ο DJT είναι ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο όσον αφορά την αντιπολίτευση, την οικονομία κ.λπ. Ακόμα πιστεύω ότι ο κόσμος του θα καταρρεύσει».

Εκπρόσωπος του Σάμερς είχε δηλώσει στη Wall Street Journal το 2023 ότι ο πρώην υπουργός «μετανιώνει βαθιά» που είχε οποιαδήποτε επαφή με τον Έπσταϊν μετά την καταδίκη του.

Τα έγγραφα περιλάμβαναν επίσης email ανάμεσα στον Έπσταϊν και τη μακροχρόνια συνεργάτιδά του, Μάξγουελ, η οποία εκτίει ποινή 20 ετών για sex trafficking.

Σε email του 2011, ο Έπσταϊν γράφει στη Μάξγουελ: «Θέλω να συνειδητοποιήσεις ότι ο σκύλος που δεν έχει γαβγίσει είναι ο Τραμπ… [ΤΟ ΘΥΜΑ] πέρασε ώρες στο σπίτι μου μαζί του».

Ο Τραμπ υπήρξε φίλος του Έπσταϊν για χρόνια, αλλά λέει ότι οι σχέσεις τους διακόπηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000, δύο χρόνια πριν από την πρώτη σύλληψη του χρηματιστή. Ο Τραμπ έχει αρνηθεί σταθερά οποιαδήποτε παρανομία σε σχέση με τον Έπσταϊν. Αν και αναφέρεται σε ορισμένα από τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν, δεν έστειλε ούτε έλαβε ο ίδιος μηνύματα.

Με πληροφορίες από BBC