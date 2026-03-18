ΗΠΑ: Η επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών δήλωσε ότι το Ιράν δεν είχε ξαναρχίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου

Η Τούλσι Γκάμπαρντ, διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ, δήλωσε ότι η αμερικανική κοινότητα πληροφοριών είχε εκτιμήσει ότι το Ιράν δεν ανασυγκροτούσε τις δυνατότητές του στον τομέα του εμπλουτισμού ουρανίου μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ πέρυσι.

Η αποκάλυψη της Τετάρτης φαίνεται να υπονομεύει μία από τις βασικές δικαιολογίες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη συμμετοχή του στο πλευρό του Ισραήλ στην έναρξη του τελευταίου πολέμου κατά του Ιράν.

Ο Τραμπ και οι κορυφαίοι αξιωματούχοι του έχουν επανειλημμένα αναφερθεί στις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν ως έναν από τους κύριους λόγους για την εγκατάλειψη των εν εξελίξει διπλωματικών συνομιλιών υπέρ της στρατιωτικής δράσης.

Τι υποστηρίζει η Γκάμπαρντ για το Ιράν

«Ως αποτέλεσμα της Επιχείρησης Midnight Hammer», ανέφερε η Γκάμπαρντ σε γραπτή κατάθεσή της προς την Επιτροπή Πληροφοριών της Γερουσίας, αναφερόμενη στις αμερικανικές επιθέσεις του Ιουνίου 2025 εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, «το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν καταστράφηκε ολοσχερώς».

«Δεν έχουν γίνει προσπάθειες από τότε για την ανασυγκρότηση της ικανότητας τους για εμπλουτισμό ουρανίου», ανέφερε η Γκάμπαρντ στην γραπτή κατάθεσή της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γκάμπαρντ δεν διάβασε αυτό το τμήμα της κατάθεσής της, το οποίο είχε παραδοθεί στα μέλη της επιτροπής, κατά τη διάρκεια της δημόσιας τηλεοπτικής προφορικής κατάθεσής της. Όταν πιέστηκε να εξηγήσει γιατί παρέλειψε το τμήμα αυτό, η Γκάμπαρντ απάντησε απλά ότι δεν είχε αρκετό χρόνο. Δεν αρνήθηκε την εκτίμηση.

«Επιλέξατε να παραλείψετε τα μέρη που έρχονται σε αντίθεση με τον Τραμπ», απάντησε ο γερουσιαστής Μαρκ Γουόρνερ, ένας Δημοκρατικός.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι επιθέσεις του Ιουνίου 2025, οι οποίες έλαβαν χώρα στο τέλος ενός 12ήμερου πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν, είχαν «εξαφανίσει» την πυρηνική ικανότητα του Ιράν, ακόμη και όταν προειδοποίησε ότι οι φερόμενες πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν αποτελούσαν άμεση απειλή για τις ΗΠΑ.

Η Τεχεράνη αρνείται εδώ και χρόνια ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Οι επιτηρητές των πυρηνικών και των όπλων υποστηρίζουν ότι, ακόμη και αν η Τεχεράνη επιδίωκε να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, αυτό δεν θα αποτελούσε απειλή βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα.

Το Ιράν πιθανώς δεν αποτελούσε «άμεση απειλή»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, ο οποίος είχε μεσολαβήσει στον τελευταίο γύρο των έμμεσων πυρηνικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν πριν από τον πόλεμο, διαψεύδει τους ισχυρισμούς αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ ότι οι πιο πρόσφατες διαπραγματεύσεις δεν κατέληγαν σε καμία πρόοδο.

Η εφημερίδα «The Guardian» ανέφερε επίσης αυτή την εβδομάδα ότι ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζόναθαν Πάουελ, είχε παραστεί στην τελική συνεδρίαση των συνομιλιών και είχε εκτιμήσει ότι η ιρανική θέση δεν δικαιολογούσε μια άμεση βιασύνη για πόλεμο, επικαλούμενος πηγές που είναι εξοικειωμένες με την κατάσταση.

Η κυβέρνηση δεν έχει καταλήξει σε καμία συγκεκριμένη αιτιολόγηση για την έναρξη του πολέμου, επισημαίνοντας επίσης τις βαλλιστικές δυνατότητες του Ιράν, την πιθανή απειλή του για το Ισραήλ και τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και το σύνολο των ενεργειών της ιρανικής κυβέρνησης από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Η έννοια της «άμεσης απειλής» είναι σημαντική για τον προσδιορισμό της νομιμότητας της απόφασης του Τραμπ να επιτεθεί σε ένα κυρίαρχο κράτος σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Είναι επίσης σημαντική για το εσωτερικό δίκαιο των ΗΠΑ, σύμφωνα με το οποίο οι πρόεδροι μπορούν να διατάξουν τη στρατιωτική επέμβαση μόνο σε περιπτώσεις άμεσης αυτοάμυνας. Μόνο το Κογκρέσο μπορεί να κηρύξει επίσημα πόλεμο ή να εγκρίνει εκτεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Με πληροφορίες από Al Jazeera