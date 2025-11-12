«Ο Τραμπ ήξερε για τα κορίτσια»: Nέα emails του Έπσταϊν εκθέτουν τον Τραμπ

Οι Δημοκρατικοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων έδωσαν στη δημοσιότητα ηλεκτρονικά μηνύματα του Τζέφρι Έπσταϊν, στα οποία ο καταδικασμένος χρηματιστής ισχυρίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε περάσει «ώρες στο σπίτι του» μαζί με ένα από τα θύματά του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος γνώριζε περισσότερα για τη σεξουαλική του εκμετάλλευση ανηλίκων απ’ όσα έχει παραδεχθεί.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή ή γνώση για τις πράξεις του Έπσταϊν, ο οποίος αυτοκτόνησε σε ομοσπονδιακή φυλακή το 2019. Έχει αναγνωρίσει ότι στο παρελθόν διατηρούσαν φιλικές σχέσεις, αλλά υποστηρίζει ότι διέκοψαν κάθε επαφή πριν από δεκαετίες.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους Δημοκρατικούς της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, τα emails που εντόπισαν μέσα από χιλιάδες σελίδες εγγράφων «εγείρουν νέα ερωτήματα» για τη σχέση των δύο ανδρών. Σε ένα από αυτά, ο Έπσταϊν γράφει ευθέως ότι «ο Τραμπ ήξερε για τα κορίτσια», τα οποία οι ερευνητές αργότερα διαπίστωσαν πως ήταν ανήλικα. Σε άλλο μήνυμα, εκφράζει ανησυχία για το πώς θα απαντήσει στις ερωτήσεις του Τύπου καθώς ο Τραμπ άρχιζε να αποκτά εκτόπισμα στην πολιτική σκηνή.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα στα αιτήματα των New York Times για σχολιασμό.

Η δημοσιοποίηση των μηνυμάτων αναμένεται να αναζωπυρώσει τη διαμάχη στο Κογκρέσο για τη στάση της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στα «αρχεία Έπσταϊν» και την απόφαση αξιωματούχων να υπαναχωρήσουν από τη δέσμευσή τους για πλήρη δημοσιοποίηση. Το ζήτημα είχε υποχωρήσει στο παρασκήνιο εν μέσω της παρατεταμένης κυβερνητικής αναστολής λειτουργιών, όμως το ενδιαφέρον αναμένεται να επανέλθει καθώς η Βουλή επανέρχεται για να εγκρίνει νομοσχέδιο που θα τερματίσει το shutdown.

Facebook Twitter Τζέφρι Έπσταϊν και Ντόναλντ Τραμπ / Φωτ: Getty Images

«Αυτά τα νέα emails και η αλληλογραφία εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για το τι άλλο αποκρύπτει ο Λευκός Οίκος και για τη φύση της σχέσης ανάμεσα στον Έπσταϊν και τον πρόεδρο», δήλωσε ο Ρόμπερτ Γκαρσία, επικεφαλής Δημοκρατικός της Επιτροπής Εποπτείας.

Τα τρία μηνύματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα προέρχονται όλα από την περίοδο μετά τη συμφωνία του Έπσταϊν με τις αρχές της Φλόριντα το 2008, όταν παραδέχθηκε την ενοχή του για αδικήματα σχετιζόμενα με πορνεία και απέφυγε ομοσπονδιακή δίωξη. Η ανταλλαγή αυτή έλαβε χώρα αρκετά χρόνια μετά τη ρήξη στις σχέσεις του με τον Τραμπ στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ένα μήνυμα απευθύνεται στη στενή του συνεργάτιδα, Γκισλέιν Μάξγουελ, ενώ δύο άλλα στον συγγραφέα Μάικλ Γουόλφ.

Η αλληλογραφία του Έπσταϊν και οι αναφορές στον Τραμπ

Σε email του Απριλίου 2011 προς τη Μάξγουελ, ο Έπσταϊν γράφει: «Θέλω να καταλάβεις πως ο σκύλος που δεν γαβγίζει είναι ο Τραμπ». Συμπληρώνει ότι ένα από τα θύματά του «πέρασε ώρες στο σπίτι μαζί του και ποτέ δεν αναφέρθηκε πουθενά». «Το σκέφτομαι κι εγώ αυτό», του απαντά η Μάξγουελ.

Σε άλλο μήνυμα, τον Ιανουάριο του 2019, ο Έπσταϊν γράφει στον Γουόλφ: «Φυσικά και ήξερε για τα κορίτσια — είχε ζητήσει από τη Γκισλέιν να σταματήσει». Οι Δημοκρατικοί, επικαλούμενοι πληροφορίες από ανώνυμο πληροφοριοδότη, υποστήριξαν αυτή την εβδομάδα ότι η Μάξγουελ ετοιμαζόταν να ζητήσει από τον Τραμπ απονομή χάριτος για την ποινή των 20 ετών που εκτίει για συμμετοχή στο κύκλωμα διακίνησης ανηλίκων.

Τα emails παραδόθηκαν στην Επιτροπή Εποπτείας μαζί με ευρύτερο πακέτο εγγράφων από την περιουσία του Έπσταϊν, στο πλαίσιο της έρευνας για τη δράση του ίδιου και της Μάξγουελ. Τα ονόματα και τα στοιχεία των θυμάτων έχουν διαγραφεί. Δεν είναι σαφές αν τα μηνύματα προέρχονται από μεγαλύτερες συνομιλίες ή έχουν αποσπαστεί απομονωμένα.

Ο Τραμπ απαντά: «Απάτη των Δημοκρατικών»

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, χαρακτήρισε τις νέες αναφορές «απάτη» των Δημοκρατικών, επιμένοντας πως ουδέποτε συμμετείχε ή γνώριζε οτιδήποτε για τα εγκλήματα του Έπσταϊν. Τον έχει περιγράψει ως «απατεώνα» και «αρρωστημένο τύπο».

Ο Τραμπ και ο Έπσταϊν είχαν κοινωνικές σχέσεις τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές του 2000, περνώντας χρόνο μεταξύ Νέας Υόρκης και Παλμ Μπιτς. Η φιλία τους φαίνεται να διαλύθηκε γύρω στο 2004, με διαφορετικές εκδοχές για το γιατί. Σύμφωνα με μία, οι δύο άνδρες ήρθαν σε ρήξη ύστερα από αντιπαράθεση για ένα πολυτελές ακίνητο στην Παλμ Μπιτς.

Το καλοκαίρι του 2024, ο Τραμπ είχε υποστηρίξει ότι ο Έπσταϊν «πήρε» υπαλλήλους του spa από το Mar-a-Lago, το ιδιωτικό του κλαμπ στη Φλόριντα, και πως τον απέβαλε από τη λίστα μελών. Είχε επίσης αναφέρει ότι μία από τις γυναίκες αυτές ήταν η Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία ισχυρίζεται ότι η Μάξγουελ την στρατολόγησε στο κύκλωμα του Έπσταϊν όταν εργαζόταν στο Mar-a-Lago ως έφηβη.

Όταν ο Έπσταϊν έστειλε το μήνυμα του 2011 στη Μάξγουελ, αποκαλώντας τον Τραμπ «τον σκύλο που δεν γαβγίζει», ο Τραμπ ήταν ακόμα τηλεοπτική προσωπικότητα και σταρ των ταμπλόιντ, χρόνια πριν εκλεγεί πρόεδρος. Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με άλλα έγγραφα που είχε δημοσιοποιήσει η Επιτροπή Εποπτείας, ο Έπσταϊν αλληλογραφούσε με συνεργάτες του για δημοσιεύματα που ανέφεραν τις καταγγελίες κακοποίησης στη Φλόριντα.

Νωρίτερα φέτος, η κυβέρνηση Τραμπ είχε δώσει στη δημοσιότητα την απομαγνητοφώνηση μιας κατάθεσης της Μάξγουελ, στην οποία παραδέχεται ότι ο Τραμπ και ο Έπσταϊν είχαν κοινωνική γνωριμία, αλλά αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του προέδρου στο κύκλωμα.

Ο Τραμπ «ήξερε για τα κορίτσια» και «ζήτησε από τη Γκισλέιν να σταματήσει»

Σε email του 2019 προς τον Μάικλ Γουόλφ, ο Έπσταϊν αναφέρει ότι ο Τραμπ «ήξερε για τα κορίτσια» και «ζήτησε από τη Γκισλέιν να σταματήσει». Το μήνυμα στάλθηκε λίγους μήνες πριν τη σύλληψή του και τις νέες ομοσπονδιακές κατηγορίες εναντίον του, ενώ το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης είχε αναζωπυρωθεί ύστερα από αποκαλύψεις της Miami Herald για τη μυστική συμφωνία του 2008.

Στο ίδιο email, ο Έπσταϊν αναφέρει το Mar-a-Lago και ισχυρίζεται πως ποτέ δεν υπήρξε μέλος του κλαμπ: «Ποτέ μέλος, ποτέ».

Ένα τρίτο μήνυμα, που ανήκει στο ίδιο αρχείο, ανταλλάχθηκε τον Δεκέμβριο του 2015, το βράδυ τηλεοπτικής αναμέτρησης των Ρεπουμπλικανών υποψηφίων για το προεδρικό χρίσμα. Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Μάικλ Γουόλφ ενημέρωσε τον Έπσταϊν μέσω email ότι το CNN «σκοπεύει να ρωτήσει τον Τραμπ απόψε για τη σχέση του μαζί σου, είτε στον αέρα είτε αμέσως μετά το debate».

Ο Έπσταϊν απάντησε: «Αν μπορούσαμε να του προτείνουμε τι να πει, ποια πιστεύεις πως θα ήταν η σωστή απάντηση;». Ο Γουόλφ τον συμβούλεψε να μην κάνει τίποτα: «Άφησέ τον να κρεμαστεί μόνος του», έγραψε. «Αν πει πως δεν έχει πάει ποτέ στο σπίτι ή στο αεροπλάνο σου, τότε έχεις στα χέρια σου επικοινωνιακό και πολιτικό κεφάλαιο που μπορείς να χρησιμοποιήσεις είτε για να τον “κρεμάσεις” αργότερα είτε για να τον “σώσεις”, δημιουργώντας του μια οφειλή».

Σύμφωνα με τα πρακτικά της τηλεμαχίας, ερώτηση για τον Έπσταϊν τελικά δεν έγινε. Δεν είναι σαφές αν ο Τραμπ ρωτήθηκε ιδιωτικά εκείνη τη βραδιά.

Η δημοσιοποίηση της αλληλογραφίας ήρθε λίγες ώρες πριν ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, ορκίσει τη νέα βουλεύτρια των Δημοκρατικών από την Αριζόνα, Αντελίτα Γκριχάλβα. Η καθυστέρηση της ορκωμοσίας της επί σχεδόν δύο μήνες είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Η Γκριχάλβα αναμένεται να προσφέρει την τελευταία υπογραφή που χρειάζεται για να τεθεί σε ψηφοφορία πρόταση των Δημοκρατικών, με την οποία ζητείται να δημοσιοποιηθούν όλα τα αρχεία και το υλικό της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με τον Έπσταϊν. Ο Λευκός Οίκος έχει ήδη ταχθεί σθεναρά κατά αυτής της κίνησης.

Με πληροφορίες από New York Times