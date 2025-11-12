Ντόναλντ Τραμπ: Η πρώτη αντίδραση μετά τη δημοσιοποίηση των emails του Έπσταϊν που τον εκθέτουν

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε τις πρώτες του δηλώσεις μετά τη δημοσιοποίηση, από τους Δημοκρατικούς της Βουλής των Αντιπροσώπων, τριών email του Τζέφρι Έπσταϊν που εκθέτουν τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Τραμπ, μέσω ανάρτησης στο Truth Social, έκανε λόγο για προσπάθεια από τη μεριά των Δημοκρατικών να αποσπάσουν την προσοχή του κόσμου από το «πόσο άσχημα τα έχουν πάει με το "shutdown" και τόσα άλλα θέματα».

«Δεν πρέπει να υπάρξουν αποπροσανατολισμοί με τον Έπσταϊν ή ο,τιδήποτε άλλο», τονίζει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Οι Δημοκρατικοί προσπαθούν ξανά να επαναφέρουν το ψέμα Τζέφρι Έπσταϊν, γιατί θα κάνουν τα πάντα για να αποσπάσουν την προσοχή από το πόσο άσχημα τα έχουν πάει με το shutdown και τόσα άλλα θέματα. Μόνο ένας πολύ κακός ή χαζός Ρεπουμπλικανός θα έπεφτε σε αυτή την παγίδα.

Οι Δημοκρατικοί κόστισαν στη χώρα μας 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια με τις πρόσφατες γελοιότητές τους, κλείνοντας βίαια τη χώρα και θέτοντας πολλούς ανθρώπους σε κίνδυνο — και πρέπει να πληρώσουν το ανάλογο τίμημα.

Δεν πρέπει να υπάρξουν αποπροσανατολισμοί με τον Έπσταϊν ή ο,τιδήποτε άλλο· και οι Ρεπουμπλικανοί που εμπλέκονται θα πρέπει να επικεντρωθούν μόνο στο να ανοίξουν ξανά τη χώρα και να επιδιορθώσουν τη μαζική ζημιά που προκάλεσαν οι Δημοκρατικοί!»

Η αλληλογραφία του Έπσταϊν και οι αναφορές στον Τραμπ

Σε email του Απριλίου 2011 προς τη Μάξγουελ, ο Έπσταϊν γράφει: «Θέλω να καταλάβεις πως ο σκύλος που δεν γαβγίζει είναι ο Τραμπ». Συμπληρώνει ότι ένα από τα θύματά του «πέρασε ώρες στο σπίτι μαζί του και ποτέ δεν αναφέρθηκε πουθενά». «Το σκέφτομαι κι εγώ αυτό», του απαντά η Μάξγουελ.

Σε άλλο μήνυμα, τον Ιανουάριο του 2019, ο Έπσταϊν γράφει στον δημοσιογράφο Μάικλ Γουόλφ: «Φυσικά και ήξερε για τα κορίτσια — είχε ζητήσει από τη Γκισλέιν να σταματήσει». Οι Δημοκρατικοί, επικαλούμενοι πληροφορίες από ανώνυμο πληροφοριοδότη, υποστήριξαν αυτή την εβδομάδα ότι η Μάξγουελ ετοιμαζόταν να ζητήσει από τον Τραμπ απονομή χάριτος για την ποινή των 20 ετών που εκτίει για συμμετοχή στο κύκλωμα διακίνησης ανηλίκων.

Τα emails παραδόθηκαν στην Επιτροπή Εποπτείας μαζί με ευρύτερο πακέτο εγγράφων από την περιουσία του Έπσταϊν, στο πλαίσιο της έρευνας για τη δράση του ίδιου και της Μάξγουελ. Τα ονόματα και τα στοιχεία των θυμάτων έχουν διαγραφεί. Δεν είναι σαφές αν τα μηνύματα προέρχονται από μεγαλύτερες συνομιλίες ή έχουν αποσπαστεί απομονωμένα.

Ο Τραμπ «ήξερε για τα κορίτσια» και «ζήτησε από τη Γκισλέιν να σταματήσει»

Σε email του 2019 προς τον Μάικλ Γουόλφ, ο Έπσταϊν αναφέρει ότι ο Τραμπ «ήξερε για τα κορίτσια» και «ζήτησε από τη Γκισλέιν να σταματήσει». Το μήνυμα στάλθηκε λίγους μήνες πριν τη σύλληψή του και τις νέες ομοσπονδιακές κατηγορίες εναντίον του, ενώ το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης είχε αναζωπυρωθεί ύστερα από αποκαλύψεις της Miami Herald για τη μυστική συμφωνία του 2008.

Στο ίδιο email, ο Έπσταϊν αναφέρει το Mar-a-Lago και ισχυρίζεται πως ποτέ δεν υπήρξε μέλος του κλαμπ: «Ποτέ μέλος, ποτέ».

Ένα τρίτο μήνυμα, που ανήκει στο ίδιο αρχείο, ανταλλάχθηκε τον Δεκέμβριο του 2015, το βράδυ τηλεοπτικής αναμέτρησης των Ρεπουμπλικανών υποψηφίων για το προεδρικό χρίσμα. Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Μάικλ Γουόλφ ενημέρωσε τον Έπσταϊν μέσω email ότι το CNN «σκοπεύει να ρωτήσει τον Τραμπ απόψε για τη σχέση του μαζί σου, είτε στον αέρα είτε αμέσως μετά το debate».

Ο Έπσταϊν απάντησε: «Αν μπορούσαμε να του προτείνουμε τι να πει, ποια πιστεύεις πως θα ήταν η σωστή απάντηση;». Ο Γουόλφ τον συμβούλεψε να μην κάνει τίποτα: «Άφησέ τον να κρεμαστεί μόνος του», έγραψε. «Αν πει πως δεν έχει πάει ποτέ στο σπίτι ή στο αεροπλάνο σου, τότε έχεις στα χέρια σου επικοινωνιακό και πολιτικό κεφάλαιο που μπορείς να χρησιμοποιήσεις είτε για να τον “κρεμάσεις” αργότερα είτε για να τον “σώσεις”, δημιουργώντας του μια οφειλή».

Σύμφωνα με τα πρακτικά της τηλεμαχίας, ερώτηση για τον Έπσταϊν τελικά δεν έγινε. Δεν είναι σαφές αν ο Τραμπ ρωτήθηκε ιδιωτικά εκείνη τη βραδιά.

Η δημοσιοποίηση της αλληλογραφίας ήρθε λίγες ώρες πριν ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, ορκίσει τη νέα βουλεύτρια των Δημοκρατικών από την Αριζόνα, Αντελίτα Γκριχάλβα. Η καθυστέρηση της ορκωμοσίας της επί σχεδόν δύο μήνες είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Η Γκριχάλβα αναμένεται να προσφέρει την τελευταία υπογραφή που χρειάζεται για να τεθεί σε ψηφοφορία πρόταση των Δημοκρατικών, με την οποία ζητείται να δημοσιοποιηθούν όλα τα αρχεία και το υλικό της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με τον Έπσταϊν. Ο Λευκός Οίκος έχει ήδη ταχθεί σθεναρά κατά αυτής της κίνησης.