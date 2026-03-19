Ουκρανία: Απεσταλμένοι του Κιέβου στις ΗΠΑ το Σάββατο

Απεσταλμένοι του Κιέβου αναμένεται να συναντηθούν το Σάββατο στις ΗΠΑ με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η συνάντηση θα έχει στόχο την επανεκκίνηση της διπλωματικής διαδικασίας που στοχεύει στον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Τι ανέφερε ο Ζελένσκι για την συνάντηση

«Η ουκρανική ομάδα, ιδίως το πολιτικό μέρος της ομάδας, βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν. Αναμένουμε μία συνάντηση στις ΗΠΑ αυτό το Σάββατο», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος στο καθημερινό του βιντεοσκοπημένο διάγγελμα, σύμφωνα με το AFP και το Reuters.

Ο ίδιος εκτίμησε πως είναι «καιρός να μπει ένα τέλος» στην «παύση» των διαπραγματεύσεων, που είχαν διακοπεί μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας πως «θα κάνουμε τα πάντα ώστε οι συνομιλίες να μπορούν να είναι πραγματικά ουσιαστικές».

Την ίδια ώρα, οι ηγέτες της ΕΕ συγκεντρώνονται στις Βρυξέλλες με την ελπίδα να ξεμπλοκάρουν ένα τεράστιο δάνειο για την Ουκρανία.

Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση έχει παγιδευτεί σε μια αντιπαράθεση μεταξύ του Βίκτορ Όρμπαν της Ουγγαρίας και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ως ο στενότερος σύμμαχος της Μόσχας στην Ένωση, ο εθνικιστής Ούγγρος ηγέτης αρνείται εδώ και καιρό να βοηθήσει το Κίεβο να αποκρούσει την εισβολή της Ρωσίας, καθυστερώντας τη βοήθεια της ΕΕ και τις επανειλημμένες σειρές κυρώσεων.

Αυτή τη φορά, ο Όρμπαν κρατάει «πίσω» ένα δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ ως μοχλό πίεσης σε μια διαμάχη σχετικά με ζημιές σε έναν αγωγό που διέρχεται από την Ουκρανία – ο οποίος έχει διακόψει τη ροή ρωσικού πετρελαίου προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

