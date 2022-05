Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ θύμισε την Νταϊάνα -Αγκάλιασε ηλικιωμένο που έκλαιγε

Περιοδεία στην Γλασκώβη πραγματοποιούν πρίγκιπας Γουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον και μεταξύ άλλων επισκέφθηκαν το Kennishead.

Την Τετάρτη, ο δούκας και η δούκισσα του Κέιμπριτζ επισκέφτηκαν τοποθεσία του ομίλου Wheatley για να «δουν από πρώτο χέρι πώς μεταμορφώνουν τις ζωές ευάλωτων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κινδυνεύουν να μείνουν άστεγοι», ανέφερε το παλάτι του Κένσινγκτον.

