Ο Πούτιν κατηγορείται ότι έστειλε σωσία στη Μαριούπολη: «Τι έπαθε το σαγόνι του;»- Η εικόνα που έγινε viral

Νέες θεωρίες συνωμοσίας γέννησε η χθεσινή εμφάνιση του Βλαντιμίρ Πούτιν, με την Ουκρανία να χλευάζει τον Ρώσο πρόεδρο, υποστηρίζοντας ότι έστειλε σωσία του στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Μαριούπολη.

«Τι τρέχει με το σαγόνι σου, Πούτιν;», σχολίασε ο Αντόν Γκερασένκο, αξιωματούχος του Κιέβου, δημοσιεύοντας τρεις εικόνες με το πηγούνι του Πούτιν, ενώ αναρωτήθηκε αν ανήκουν στον ίδιο άνθρωπο.

«Φαίνεται ότι τον τελευταίο καιρό οι μακιγιέρ του [για τα πρόσφατα ταξίδια του στην κατεχόμενη Κριμαία και τη Μαριούπολη] έπρεπε να δουλέψουν με ένα αρκετά χαμηλής ποιότητας αντίγραφο, ούτε καν ένα σωσία αλλά το αντίγραφό του. Αναρωτιέμαι ποιο από αυτά ήταν αληθινό;», πρόσθεσε ο σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών.

#Putin meets with ppl of #Mariupol

They were taken aback bc this was very unexpected. He is asking them if they like the new buildings that have been built for them. pic.twitter.com/wyKGT2zhNI