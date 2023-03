Αιφνιδιαστικά ο Πούτιν με ελικόπτερο στην Μαριούπολη: Πρώτη επίσκεψη στο Ντονμπάς μετά τον πόλεμο

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στη Μαριούπολη, μετέδωσαν σήμερα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

To ταξίδι αυτό του Βλαντιμίρ Πούτιν είναι το πρώτο από την αρχή του πολέμου στα εδάφη της περιφέρειας του Ντονμπάς, τα οποία κατέλαβε η Ρωσία από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος ηγέτης πήγε στη Μαριούπολη με ελικόπτερο και περιόδευσε την πόλη, οδηγώντας ένα αυτοκίνητο, ανέφερε σήμερα η υπηρεσία Τύπου του Κρεμλίνου, την οποία επικαλέστηκαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Μίλησε με κατοίκους, επισκέφτηκε σημεία ενδιαφέροντος και του παρουσιάστηκε έκθεση για τα έργα ανοικοδόμησης αυτής της κατεστραμμένης πόλης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

#Putin meets with ppl of #Mariupol

They were taken aback bc this was very unexpected. He is asking them if they like the new buildings that have been built for them. pic.twitter.com/wyKGT2zhNI