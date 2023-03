Ουκρανία για επίσκεψη Πούτιν στη Μαριούπολη: «Ο δολοφόνος επιστρέφει πάντα στον τόπο του εγκλήματος»

Η Ουκρανία κατήγγειλε την επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν στην υπό ρωσικό έλεγχο Μαριούπολη χαρακτηρίζοντας τον Ρώσο πρόεδρο ως «διεθνή εγκληματία».

«Ο διεθνής εγκληματίας Πούτιν επισκέφτηκε την κατεχόμενη πόλη της Μαριούπολης, τη νύχτα, μάλλον για να μη δει στο φως της ημέρας την πόλη που "σκοτώθηκε" από την "απελευθέρωσή του"», έγραψε το ουκρανικό Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης στον λογαριασμό του στο Telegram, αναφερόμενο στο διεθνές ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε εις βάρος του Πούτιν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Από την πλευρά του, το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ο Πούτιν επισκέφθηκε την κατεστραμμένη Μαριούπολη τη νύχτα «σαν κλέφτης».

«Σαν να ήταν κλέφτης, ο Πούτιν επισκέφτηκε την ουκρανική πόλη Μαριούπολη, βρίσκοντας καταφύγιο πίσω από τη νύχτα. Πρώτον, είναι πιο ασφαλές. Και επίσης, η νύχτα τού επιτρέπει να τονίσει αυτό που θέλει να δείξει και να κρατήσει την πόλη την οποία ο στρατός του κατέστρεψε ολοσχερώς και οι λίγοι επιζώντες κάτοικοί της είναι ασφαλείς πίσω από κλειστές πόρτες», ανέφερε το υπουργείο στο Twitter.

«Οι εγκληματίες πάντα επιστρέφουν στον τόπο των εγκλημάτων τους [...] Ο δολοφόνος χιλιάδων οικογενειών της Μαριούπολης ήρθε για να θαυμάσει τα ερείπια της πόλης και τους τάφους της. Κυνισμός και έλλειψη τύψεων», έγραψε στο Twitter ο Μιχάιλο Ποντολιάκ.

Ο Πούτιν πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στη Μαριούπολη, αφού είχε μεταβεί χθες στην Κριμαία, για μια επίσκεψη που δεν είχε προαναγγελθεί και με την οποία σηματοδότησε την ένατη επέτειο της προσάρτησης από τη Ρωσία αυτής της ουκρανικής χερσονήσου.

Σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων που επικαλούνται το Κρεμλίνο, ο Ρώσος πρόεδρος μετέβη με ελικόπτερο στη Μαριούπολη. Με την επίσκεψή του αυτή, ο Πούτιν βρέθηκε πιο κοντά από κάθε άλλη φορά από την αρχή του πολέμου στις γραμμές του μετώπου. Οδηγώντας ο ίδιος ένα αυτοκίνητο, μετέβη σε διάφορες γειτονιές της πόλης και έκανε στάσεις για να μιλήσει σε κατοίκους.

Extras in #Mariupol thank #Putin for the "liberation" of the city.



Is this some kind of trolling? pic.twitter.com/u6g2HGOKkX