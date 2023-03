Πούτιν: Αιφνιδιαστική επίσκεψη στην Κριμαία για την 9η επέτειο της προσάρτησης στη Ρωσία

Αιφνιδιαστική επίσκεψη στην Κριμαία πραγματοποίησε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν με αφορμή την ένατη επέτειο από την προσάρτηση της περιοχής στη Ρωσία.

Τον Πούτιν υποδέχτηκε ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της Σεβαστούπολης, Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ, ο οποίος στη συνέχεια τον συνόδευσε σε ένα νέο κέντρο υποστήριξης παιδιών και καλλιτεχνικό σχολείο στην αιφνιδιαστική αυτή, όπως τη χαρακτήρισε ο αξιωματούχος, επίσκεψη.

Vladimir Putin has arrived to 🇷🇺 -occupied Crimea to celebrate “the Day of the reunification of Crimea with Russia.”



You know, if Ukraine 🇺🇦 had long range weapons, we could all be celebrating “the Day of Vladimir Putin’s Unification with Eternal Sleep.” pic.twitter.com/CHxgDX8frZ