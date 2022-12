Ο πλανήτης γιορτάζει την Πρωτοχρονιά με φαντασμαγορικές εκδηλώσεις

Ο πλανήτης αποχαιρετά το 2022 και υποδέχεται τη νέα χρονιά με λαμπερές τελετές και το «φάντασμα» της Covid να απομακρύνεται, μετά από τρία χρόνια.

Ανάμεσα στα πρώτα μέρη στον κόσμο που καλωσόρισαν το 2023 ήταν το νησί Κιριτιμάτι στον Ειρηνικό Ωκεανό, ενώ το Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας έγινε η πρώτη μεγάλη πόλη παγκοσμίως που ξεκίνησε τους εορτασμούς για το νέο έτος με πυροτεχνήματα που ερρίφθησαν από το Sky Tower.

Και το Σίδνεϊ της Αυστραλίας βρίσκεται πλέον στο 2023 με πυροτεχνήματα να έχουν φωτίσει τον ουρανό του πάνω από την γέφυρα του λιμανιού και την όπερα.

Facebook Twitter Η Αυστραλία υποδέχθηκε το 2023, με εντυπωσιακό show πυροτεχνημάτων στην Όπερα του Σίδνεϊ - Φωτ.: EPA/DIEGO FEDELE AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Αυτή ήταν η πρώτη Πρωτοχρονιά χωρίς περιορισμούς έπειτα από δύο χρόνια για τους κατοίκους του Σίδνεϊ. Το lockdown στο τέλος του 2020 και η έξαρση του παραλλαγμένου στελέχους Όμικρον στο τέλος του 2021 είχαν ωθήσει τις αρχές της Αυστραλίας να επιβάλουν περιορισμούς στις εορταστικές εκδηλώσεις. Πλέον τα μέτρα έχουν αρθεί, ενώ η χώρα έχει ανοίξει τα σύνορά της.

Εκτιμάται ότι περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι της πόλης για να παρακολουθήσουν το σόου με δεκάδες χιλιάδες πυροτεχνήματα. Οι Αρχές της πόλης εκτιμούν ότι μισό δισεκατομμύριο άνθρωποι παρακολούθησαν το θέαμα μέσω του διαδικτύου ή της τηλεόρασης.

Facebook Twitter Η Αυστραλία γιορτάζει την έλευση του 2023 με πυροτεχνήματα στη γέφυρα Bolte - EPA/DIEGO FEDELE AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Το νέο έτος υποδέχτηκαν ήδη οι κάτοικοι του Κουΐνσλαντ και του Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας, ενώ στο Ντάργουιν, την πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της Βόρειας Επικράτειας, ακυρώθηκε η πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση με πυροτεχνήματα εξαιτίας των σφοδρών ανέμων και των βροχοπτώσεων που επικρατούν στην περιοχή.

Facebook Twitter Εορτασμοί της Πρωτοχρονιάς στη Σεούλ της Νότιας Κορέας- Φωτ.: EPA/JEON HEON-KYUN

Η Ασία είναι ένας ακόμη σταθμός για το νέο έτος που κάνει ποδαρικό σε διάφορα σημεία του πλανήτη με την Ιαπωνία και την πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας, την Σεούλ, να έχουν ήδη αφήσει πίσω τους το 2022.

Καλή χρονιά είπαν και οι κάτοικοι σε Πακιστάν, με εορτασμούς να λαμβάνουν χώρα στην Ισλαμπαμπάντ, τη Λαχόρη και το Καράτσι, αλλά και η Ινδία, το Χονγκ Κονγκ και η Μαλαισία.

Facebook Twitter Μπαλινέζοι χορευτές συμμετέχουν σε πολιτιστική παρέλαση κατά τη διάρκεια εορτασμού σε κεντρικό δρόμο στο Ντενπασάρ του Μπαλί, Ινδονησία – Φωτ.: EPA/MADE NAGI

Facebook Twitter Πυροτεχνήματα και φωτεινά εφέ φωτίζουν τον νυχτερινό ουρανό κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς στην Ταϊπέι της Ταϊβάν – Φωτ.: EPA/RITCHIE B. TONGO