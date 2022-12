Η Αυστραλία υποδέχθηκε το 2023 με μία μαγική «παράσταση» πυροτεχνημάτων

Η Αυστραλία υποδέχθηκε το 2023 με ένα εντυπωσιακό show πυροτεχνημάτων, που το παρακολούθησαν χιλιάδες πολίτες.

Περισσότερα από ένα εκατομμύριο άτομα συνέρρευσαν στο Σίδνεϊ για την πρώτη επίδειξη πυροτεχνημάτων της παραμονής της Πρωτοχρονιάς στην πόλη από την έναρξη της πανδημίας πριν από σχεδόν τρία χρόνια.

Ορισμένοι κατέβηκαν στο λιμάνι από πολύ νωρίς το πρωί για να μπορέσουν να έχουν καλύτερες θέσεις και να απολαύσουν τη μαγική παράσταση. Πολλοί περίμεναν επί ώρες μέχρι να ανοίξουν οι πύλες.

Στην Όπερα, μια από τις πιο περιζήτητες τοποθεσίες, δεν είχε απομείνει ούτε μία κενή θέση από τις 10:00.

Και η αναμονή σίγουρα άξιζε τον κόπο καθώς οι ιθύνοντες είχαν στήσει, για άλλη μία χρονιά, μία φαντασμαγορική παράσταση.

Πυροτεχνήματα στη γέφυρα Bolte, κατά τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς- Φωτ.: EPA/DIEGO FEDELE AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Η Αυστραλία γιορτάζει την έλευση του 2023 με πυροτεχνήματα στη γέφυρα Bolte - EPA/DIEGO FEDELE AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Πυροτεχνήματα στην Όπερα του Σίδνεϊ και τη Γέφυρα του Λιμανιού της πόλης κατά τη διάρκεια των εορτασμών της παραμονής της Πρωτοχρονιάς – Φωτ.: EPA/BIANCA DE MARCHI

Μετά τη Νέα Ζηλανδία, και η Αυστραλία υποδέχθηκε το 2023 - Φωτ.: EPA/BIANCA DE MARCHI

Οι πολίτες έσπευσαν από νωρίς το πρωί για να βρουν καλές θέσεις ώστε να παρακολουθήσουν τα πυροτεχνήματα - Φωτ.: EPA/BIANCA DE MARCHI

Ένα εκατομμύριο άτομα συνέρρευσαν στο Σίδνεϊ για να παρακολουθήσουν το φαντασμαγορικό show πυροτεχνημάτων - Φωτ.: EPA/BIANCA DE MARCHI

Πυροτεχνήματα στον ουρανό του Σίδνεϊ μόλις οι δείκτες του ρολογιού σήμαναν μεσάνυχτα και μπήκε το 2023- Φωτ.: EPA/BIANCA DE MARCHI

Το 2023 έφτασε στην Αυστραλία, που έβαλε τα γιορτινά της- Φωτ.: EPA/BIANCA DE MARCHI