Εκλογές ΗΠΑ: Σε επίπεδα ρεκόρ η τιμή του bitcoin, εν αναμονή της νίκης του Τραμπ

Η τιμή του Bitcoin εκτοξεύτηκε πιο ψηλά από ποτέ, ξεπερνώντας τα 75.000 δολαρία, στον απόηχο των πρώτων αποτελεσμάτων των αμερικανικών εκλογών, που ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει υποσχεθεί να κάνει τις ΗΠΑ «την πρωτεύουσα των κρυπτονομισμάτων».

Παρότι το αποτέλεσμα της προεδρικής κάλπης δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αυτό δε σταμάτησε τους επενδυτές κρυπτονομισμάτων, που ξεκίνησαν ένα «ράλι» στην τιμή του Bitcoin αφότου οι New York Times και άλλες πηγές έγραψαν ότι ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος βρίσκεται σε «τροχιά νίκης».

Για τους περισσότερους υποστηρικτές της χρήσης των κρυπτονομισμάτων, η επικράτηση του Τραμπ επί τις Κάμαλα Χάρις θα ήταν μία πολύ ευεργετική εξέλιξη για τον κλάδο. Τα τελευταία δύο χρόνια, η κυβέρνησή Μπάιντεν έχει αυξήσει τους ελέγχους της σε διάφορες εταιρείες του χώρου, αναγκάζοντας κάποιες από αυτές να μεταφερθούν εκτός των συνόρων των ΗΠΑ, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στους κύκλους όσων επενδύουν στα crypto.

Από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υποσχεθεί ότι θα σταματήσει τις ρυθμιστικές πιέσεις και θα καθιερώσει τις ΗΠΑ ως την παγκόσμια «πρωτεύουσα» των κρυπτονομισμάτων.

