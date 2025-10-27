ΔΙΕΘΝΗ
Ο Μπέρνι Σάντερς επαίνεσε τον Τραμπ και άσκησε κριτική στον Μπάιντεν - «Έκανε καλύτερη δουλειά»

«Δεν πρόκειται να καθίσω εδώ και να σας πω ότι έκανε συνολικά καλή δουλειά - γιατί δεν ήταν καλή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός γερουσιαστής, αναφερόμενος στην πολιτική μετανάστευσης του Τζο Μπάιντεν

LifO Newsroom
Ο Μπέρνι Σάντερς/ Φωτογραφία: EPA
Ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς διαφοροποιήθηκε από μεγάλο μέρος του κόμματός του (Δημοκρατικό) σε πρόσφατη εμφάνισή του σε podcast, επαινώντας την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ σε ό,τι αφορά τη διαφύλαξη των συνόρων της Αμερικής, ενώ παράλληλα άσκησε κριτική στον τρόπο που ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν χειρίστηκε το ίδιο ζήτημα.

«Όσο υπάρχουν εθνικά κράτη, πρέπει να έχουμε σύνορα», είπε ο Σάντερς. «Αν δεν έχεις καθόλου σύνορα, τότε δεν έχεις έθνος», τόνισε ο ίδιος.

Ο Σάντερς υποστήριξε ότι η ασφάλεια των συνόρων των ΗΠΑ «δεν είναι τόσο δύσκολη» και δήλωσε: «Ο Τραμπ έκανε καλύτερη δουλειά. Δεν μου αρέσει ο Τραμπ, αλλά θα έπρεπε να έχουμε ασφαλή σύνορα. Ο Μπάιντεν δεν το κατάφερε».

Οι δηλώσεις του γερουσιαστή μεταδόθηκαν στο The Tim Dillon Show.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι στο παρελθόν έχει επικρίνει τη ρητορική των «ανοιχτών συνόρων», συμπεριλαμβανομένης της προεκλογικής εκστρατείας του 2020, και τόνισε ότι ενώ οι ΗΠΑ διαθέτουν τεχνολογία και προσωπικό για να διασφαλίσουν τα σύνορα, οι ηγέτες και από τις δύο πλευρές δεν έχουν εφαρμόσει αποτελεσματικά τους νόμους.

«Δεν πρόκειται να καθίσω εδώ και να σας πω ότι έκανε [ο Μπάιντεν] καλή δουλειά συνολικά - γιατί δεν ήταν καλή», πρόσθεσε ο Αμερικανός γερουσιαστής.

Με αυτές του τις δηλώσεις, ο Σάντερς σήμανε μια σημαντική διαφοροποίηση από τη μέχρι τώρα στάση του, κάτι που μπορεί να ανησυχήσει τμήματα της βάσης του, καθώς επιδιώκει ισχυρότερη εφαρμογή των νόμων και θέλει το Δημοκρατικό Κόμμα να υιοθετήσει μια πιο σκληρή στάση στην ασφάλεια των συνόρων.

