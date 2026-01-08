ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Κάγια Κάλας: Υπό συζήτηση στην Ευρώπη η απάντηση στην αμερικανική απειλή για τη Γροιλανδία

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας έκανε λόγο για «εξαιρετικά ανησυχητικά μηνύματα»

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: EPA
H επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, δήλωσε σήμερα Πέμπτη (8/1) ότι η Eυρωπαϊκή Ένωση έχει συζητήσει ποια θα μπορούσε να είναι μια ευρωπαϊκή απάντηση, στην περίπτωση που οι απειλές των ΗΠΑ για την απόκτηση της Γροιλανδίας, ενός ημιαυτόνομου εδάφους της Δανίας, αποδειχθούν πραγματικές.

«Τα μηνύματα που ακούμε σχετικά με τη Γροιλανδία είναι εξαιρετικά ανησυχητικά», είπε η Κάλας σε δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελάτι στο Κάιρο.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παραμένει προσηλωμένος στη συμμαχία του ΝΑΤΟ ακόμα και αν ο ίδιος και η ομάδα του εσωτερικής ασφαλείας διεξάγουν συνομιλίες σχετικά με το ενδεχόμενο αγοράς από τις ΗΠΑ της Γροιλανδίας, δήλωσε χθες η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

