Πρίγκιπας Άντριου: Σενάρια «εξορίας» στο εξωτερικό – Τι εξετάζεται αντί για μετακόμιση στο Σάντρινγκχαμ

Μετά την εντολή να εγκαταλείψει το Royal Lodge, ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου θα μπορούσε να μετακομίσει στο εξωτερικό σύμφωνα με βασιλικούς ειδικούς

Φωτ. αρχείου πρίγκιπα Άντριου / Getty Images
Απομονωμένος από τη βασιλική οικογένεια, ο πρίγκιπας Άντριου ετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις του καθώς ετοιμάζεται να αφήσει το Royal Lodge.

Ο πρίγκιπας Άντριου είχε διαταχθεί νωρίτερα φέτος να παραδώσει το μίσθωμα του ακινήτου, αφού ο βασιλιάς Κάρολος τον αφαίρεσε από τα εναπομείναντα βασιλικά του αξιώματα και τιμές, λόγω της εμπλοκής του ονόματός του στην υπόθεση του Επστάιν.

Παρόλο που θα του παραχωρηθεί μια ιδιωτική κατοικία στο Σάντρινγκχαμ, η οποία ανήκει τώρα στον αδερφό του βασιλιά Κάρολο, οι άνθρωποι κοντά στο περιβάλλον του λένε ότι το μέλλον του παραμένει αβέβαιο.

Ο βασιλικός βιογράφος Ρόμπερτ Τζόμπσον, προτείνει ότι η «εξορία» του θα μπορούσε να επεκταθεί πέρα από τη Βρετανία, μετά τη συνάντηση του βασιλιά Κάρολου με τον ηγέτη του Μπαχρέιν.

«Ο βασιλιάς συναντήθηκε προ ημερών με τον βασιλιά του Μπαχρέιν. Ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να είναι ένα μέρος όπου ο Άντριου θα αναγνωρίζεται ως δεύτερος γιος της βασίλισσας Ελισάβετ, αντί για αυτό εδώ», λέει ο Τζόμπσον, του οποίου το τελευταίο βιβλίο «Windsor Legacy» κυκλοφορεί στις 6 Ιανουαρίου.

Ο Τζόμπσον προσθέτει ότι μια μετακόμιση στη Μέση Ανατολή δεν θα ήταν πρωτοφανής. Ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος Α’, ζει στο Άμπου Ντάμπι από το 2020, μετά την απομάκρυνσή του από τη δημόσια ζωή λόγω οικονομικών σκανδάλων.

Γενικότερα, ο Τζόμπσον σημειώνει: «Άλλοι άνθρωποι που έπεσαν σε δυσμένεια έχουν μετακομίσει στη Μέση Ανατολή. Ο Άντριου έκανε πολλές δουλειές στο Μπαχρέιν και είναι ακόμα σχετικά νέος».

Ο άλλος βιογράφος, Άντριου Λόουνι, του οποίου το βιβλίο «Entitled» έγινε μπεστ σέλερ στο Ηνωμένο Βασίλειο, πιστεύει επίσης ότι η Μέση Ανατολή παραμένει μια πιθανή επιλογή για τον Άντριου.

«Δεν του αρέσει η ιδέα να μένει στο Σάντρινγκχαμ, νομίζω ότι θέλει να πάει κάπου όπου θα μπορεί να ξεφύγει από όλα», προσθέτει καταλήγοντας.

Με πληροφορίες από PEOPLE

