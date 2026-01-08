Αυστηροποιούνται οι προϋποθέσεις για αναβολή στράτευσης - Τι θα ισχύσει για τις γυναίκες

Στην Ολομέλεια μίλησε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για τις ένοπλες δυνάμεις, το οποίο αναμένεται να φέρει μεγάλες αλλαγές.

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», θα επηρεάσει τις αναβολές που λαμβάνουν οι υπόχρεοι για στράτευση, αλλά θα αλλάξει και τα δεδομένα για την εθελοντική θητεία των γυναικών.

Ποιοι είναι υποχρεωμένοι για στράτευση

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, όλοι οι Έλληνες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το δέκατο ένατο (19ο) έτος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους, κατά το οποίο συμπληρώνουν το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος της ηλικίας τους, έχουν υποχρέωση εκπλήρωσης κύριας στρατιωτικής υποχρέωσης στις ΕΔ.

Όσοι εγγράφονται στην εφεδρεία των ΕΔ, υπέχουν υποχρέωση εκπλήρωσης εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το εξηκοστό (60ο) έτος της ηλικίας τους.

Η στρατιωτική υποχρέωση διακρίνεται σε κύρια, εφεδρική και πρόσθετη.

Η κύρια στρατιωτική υποχρέωση διακρίνεται σε πλήρη και μειωμένη.

Η εφεδρική στρατιωτική υποχρέωση εκπληρώνεται από τους έφεδρους οπλίτες και τους οπλίτες από την εφεδρεία.

Πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση επιβάλλεται για την παράβαση ή τη μη τήρηση των υποχρεώσεων που καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού.

Η διάρκεια της πλήρους κύριας στρατιωτικής υποχρέωσης είναι δωδεκάμηνη και της μειωμένης εννεάμηνη ή εξάμηνη.

Η διάρκεια της εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης εξαρτάται από τις υπηρεσιακές ανάγκες για τη διασφάλιση της εθνικής άμυνας.

Η διάρκεια της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες για κάθε παράβαση ή μη τήρηση υποχρέωσης που καθορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού.

Τι ισχύει για την απαλλαγή και τις αναβολές στράτευσης

Για τη στρατιωτική θητεία, σύμφωνα με την αιτιολόγηση, ο υπέρογκος αριθμός απαλλαγών για λόγους υγείας (30.000 μόλις την τελευταία τριετία) και ανυπότακτων (άνω των 36.000 σωρευτικά το 2025) επιβάλλουν τον εξορθολογισμό του πλαισίου χορήγησης.

Προς αυτή την κατεύθυνση, αυστηροποιείται το πλαίσιο χορήγησης απαλλαγών για προβλήματα υγείας ψυχικής φύσης (έως και 5 έτη αναβολή κατάταξης με προσκόμιση γνωμάτευσης Επιμελητή Α’ ή Δ/ντή Δημόσιου Νοσοκομείου και τελική κρίση Ι5 μετά την λήξη της 5ετίας με την προσκόμιση γνωμάτευσης από ΚΕΠΑ) και το πλαίσιο χορήγησης αναβολών για κατοίκους εξωτερικού (χορήγηση αναβολής σε όσους ήταν κάτοικοι εξωτερικού από τα 16 έως τα 19 έτη και έλεγχος διατήρησης ιδιότητας ανά τριετία), καθώς και αυτό εξαγοράς της θητείας (40ο έτος προς 1.500 ευρώ/μήνα με πρόβλεψη χρόνου μετάβασης).

Επιπλέον, εξορθολογίζεται η διάρκεια αναβολής για λόγους σπουδών (ν+2 έτη για ΑΕΙ, 30ό έτος για υποψήφιους διδάκτορες, 22ο έτος για Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης) και προβλέπεται η δυνατότητα κατάταξης Πρωτόκλητων αμέσως μετά το τέλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 9μηνη θητεία.

Εθελοντική θητεία γυναικών

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι γυναίκες που επιθυμούν να καταταγούν εθελοντικά στον ελληνικό στρατό, θα υπηρετούν τη θητεία τους όπως οι άντρες συνάδελφοί τους. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι οι εθελόντριες ηλικίας 20 έως 26 ετών θα αποκτούν στρατιωτική ιδιότητα όμοια με εκείνη των αντρών που κατατάσσονται για την εκπλήρωση της κύριας στρατιωτικής τους υποχρέωσης και θα υπάγονται στους ίδιους στρατιωτικούς νόμους και κανονισμούς.

Η διάρκεια της εθελοντικής θητείας θα είναι 12 μήνες και οι εθελόντριες θα μπορούν να ανακατατάσσονται ή να επανακατατάσσονται ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις. Μετά τη συμπλήρωση του 40ου έτους, οι εθελόντριες θα εντάσσονται στην εφεδρεία και σε περίπτωση επιστράτευσης θα καλούνται σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες της αρμόδιας διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Για να δηλώσουν την πρόθεση τους να καταταγούν, οι εθελόντριες θα πρέπει να απευθύνονται στη Διεύθυνση Στρατολογικού του ΓΕΣ από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους, υποβάλλοντας τα απαραίτητα έγγραφα. Ο αριθμός, ωστόσο, των γυναικών που μπορούν να καταταγούν στον στρατό θα κυμαίνεται και θα καθορίζεται σε ετήσια βάση. Ακόμη, όπως συμβαίνει και με τους άντρες οπλίτες, ο χρόνος της θητείας των γυναικών θα λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης κατόπιν αναγνώρισης και εξαγοράς και θα μοριοδοτείται στους διαγωνισμούς πρόσληψης ΕΠΟΠ.

Βάσει των διατάξεων του νομοσχεδίου, όλες οι εθελόντριες θα υπηρετούν σε μονάδες και υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς και θα μπορούν να επιλέγονται ως υποψήφιες ή δόκιμες έφεδροι αξιωματικοί.