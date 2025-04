Συγκέντρωση του Μπέρνι Σάντερς στο Λος Άντζελες με χιλιάδες διαδηλωτές κατά του Τραμπ

Με ένα πλήθος άνω των 36.000 ατόμων, ο ανεξάρτητος γερουσιαστής του Βερμόντ, Μπέρνι Σάντερς, σημείωσε νέο ρεκόρ προσέλευσης στην περιοδεία του «Fighting Oligarchy: Where We Go from Here» κατά τη διάρκεια μεγάλης εκδήλωσης στο Λος Άντζελες, το Σάββατο. Η ατμόσφαιρα θύμιζε μουσικό φεστιβάλ, με θρυλικά ονόματα όπως η Τζόαν Μπαέζ και ο Νιλ Γιανγκ να ανεβαίνουν στη σκηνή πριν από την εμφάνιση του Σάντερς και της βουλεύτριας Αλεξάντρια Οκάζιο-Κορτές.

Ο Νιλ Γιανγκ, φορώντας μαύρα, κάλεσε το κοινό να «πάρει πίσω την Αμερική», ενώ η Οκάζιο-Κορτές καταχειροκροτήθηκε, αναφερόμενη στην αυξανόμενη επιρροή του χρήματος και της διαφθοράς στην αμερικανική πολιτική. «Η απληστία και η εξουσία έχουν καταλάβει τη χώρα μας όπως ποτέ άλλοτε», δήλωσε η ίδια, κατονομάζοντας Ρεπουμπλικανούς βουλευτές της Καλιφόρνιας που στηρίζουν πολιτικές του Τραμπ.

Ο Σάντερς, 83 ετών πλέον, εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση Τραμπ, την οποία χαρακτήρισε «λατρεία προσώπου», και κατήγγειλε σχέδιο φορολογικών ελαφρύνσεων 1,1 τρισ. δολαρίων υπέρ των πλουσίων. Επεσήμανε ότι σε μια εποχή που κοινωνικά προγράμματα όπως το Medicare και το Social Security απειλούνται, η χώρα χρειάζεται ενότητα και αντίσταση.

Η εκδήλωση στο Grand Park του Λος Άντζελες ήταν μία από τις πολλές στάσεις του Σάντερς σε μια ευρύτερη περιοδεία που διατρέχει πολιτείες με έντονο πολιτικό ενδιαφέρον, όπως η Αριζόνα, το Κολοράντο και η Καλιφόρνια. Στην περιοδεία συμμετέχουν επίσης εξέχουσες προσωπικότητες του προοδευτικού χώρου, όπως οι βουλευτές Πραμίλα Τζαγιαπάλ και Ρο Κάνα, καθώς και η Εουνίσες Ερνάντεζ από το Δημοτικό Συμβούλιο του Λος Άντζελες, η οποία κατήγγειλε την προσπάθεια της κυβέρνησης να διχάσει τους πολίτες.

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν και πολίτες που βιώνουν καθημερινά τις συνέπειες των κυβερνητικών περικοπών. Η Σίντι Βιγιανουέβα, μητέρα με σκλήρυνση κατά πλάκας, δήλωσε πως παλεύει για να διασφαλιστεί η κρατική χρηματοδότηση στην επιστήμη και την υγεία. Η αδελφή της, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, ανησυχεί για το μέλλον της κοινωνικής ασφάλισης και των παροχών προς βετεράνους.

Ο Σάντερς, που ψηφίζει με τους Δημοκρατικούς αλλά παραμένει ανεξάρτητος, δίνει στους απογοητευμένους ψηφοφόρους του Δημοκρατικού κόμματος μια φωνή σε μια εποχή όπου κυριαρχεί η πολιτική ρευστότητα. Η περιοδεία του θα συνεχιστεί σε πολιτείες-κλειδιά όπως η Γιούτα, το Άινταχο και η Μοντάνα, με στάσεις και σε περιοχές με υψηλό ποσοστό υποστηρικτών του Τραμπ αλλά και κοινωνικά ευάλωτους πληθυσμούς, όπως το Μπέικερσφιλντ, όπου πρόσφατα σημειώθηκε αμφιλεγόμενη μεταναστευτική επιχείρηση.

Το μήνυμα του Σάντερς είναι σαφές: η πολιτική δεν τελειώνει στην κάλπη – συνεχίζεται στους δρόμους, στα πάρκα και στις κοινότητες. Και το Λος Άντζελες τον άκουσε ηχηρά.

Με πληροφορίες από Guardian