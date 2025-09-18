Μπέρνι Σάντερς: Ο πρώτος γερουσιαστής των ΗΠΑ που λέει ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς δήλωσε χθες, Τετάρτη, ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας το συμπέρασμα «αναπόφευκτο» και καθιστώντας τον τον πρώτο γερουσιαστή των ΗΠΑ που χρησιμοποίησε τον όρο.

«Τα τελευταία δύο χρόνια, το Ισραήλ δεν έχει απλώς αμυνθεί ενάντια στη Χαμάς», σχολίασε ο Σάντερς. «Αντίθετα, έχει εξαπολύσει ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον ολόκληρου του παλαιστινιακού λαού».

Ο Σάντερς είχε δεχθεί κριτική επειδή απέφευγε τον όρο, κάτι που προηγουμένως είχε πει ότι τον έκανε να «νιώθει ναυτία» όταν διαδηλωτές αναφέροντας σε εκείνον πέρυσι, κατά τη διάρκεια ομιλίας τους στην Ιρλανδία.

Τη Δευτέρα, μια ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ενέργειες του Ισραήλ «πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στη σύμβαση για τη γενοκτονία».

«Συμφωνώ», έγραψε ο Σάντερς στη δήλωσή στην ιστοσελίδα της Γερουσίας με τίτλο «Είναι γενοκτονία. Η πρόθεση είναι σαφής».

Ο Σάντερς επικαλέστηκε τα στοιχεία για τα θύματα: τουλάχιστον 65.000 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 164.000 τραυματίστηκαν σε έναν πληθυσμό 2,2 εκατομμυρίων, με στοιχεία από μια ισραηλινή στρατιωτική βάση δεδομένων να υποδηλώνουν ότι το 83% των νεκρών ήταν άμαχοι.

Επίσης, επισήμανε τις δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων ως απόδειξη πρόθεσης, παραθέτοντας τον υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ να αποκαλεί τους Παλαιστίνιους «ανθρώπινα ζώα» και τον υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς να υπόσχεται «η Γάζα θα καταστραφεί ολοσχερώς».

Ενώ ο Σάντερς είπε ότι το Ισραήλ είχε το δικαίωμα να αμυνθεί μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου που σκότωσε περίπου 1.200 ανθρώπους, υποστήριξε ότι η απάντηση έχει στοχεύσει όλους τους Παλαιστίνιους στη Γάζα.

Μπέρνι Σάντερς: «Να τερματίσουμε τη συνενοχή μας στη σφαγή του παλαιστινιακού λαού»

«Εμείς, ως Αμερικανοί, πρέπει να τερματίσουμε τη συνενοχή μας στη σφαγή του παλαιστινιακού λαού», έγραψε. «Αφού το ονομάσαμε γενοκτονία, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε ίχνος επιρροής μας για να απαιτήσουμε άμεση κατάπαυση του πυρός, μια μαζική αύξηση ανθρωπιστικής βοήθειας που διευκολύνεται από τον ΟΗΕ και αρχικά βήματα για να παράσχουμε στους Παλαιστίνιους ένα δικό τους κράτος».

Τώρα εντάσσεται σε μια μικρή αλλά αυξανόμενη λίστα μελών της Βουλής, συμπεριλαμβανομένων των Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib και της Ρεπουμπλικανής Marjorie Taylor Greene, καθώς και της εκπροσώπου του Βερμόντ Becca Balint, η οποία επίσης χρησιμοποίησε τον όρο «γενοκτονία» νωρίτερα την ίδια ημέρα.

«Σήμερα, πιστεύω ότι η ισραηλινή κυβέρνηση διαπράττει γενοκτονία εναντίον του παλαιστινιακού λαού», έγραψε η Balint σε άρθρο γνώμης στην Courier. «Ως εγγονή ενός άνδρα που δολοφονήθηκε στο Ολοκαύτωμα, δεν είναι εύκολο για μένα να το πω αυτό».

Την περασμένη εβδομάδα, οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές Chris Van Hollen και Jeff Merkley παρουσίασαν μια έκθεση μετά το πρόσφατο ταξίδι τους στη Μέση Ανατολή, όπου λένε ότι κατέληξαν στο «αναπόφευκτο συμπέρασμα» ότι εθνοκάθαρση διαπράττεται στη Γάζα και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι συνένοχες.

Η δήλωση έρχεται επίσης, σε μια στιγμή που αρκετές χώρες, όπως η Αυστραλία, η Γαλλία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, ο Καναδάς και το Ηνωμένο Βασίλειο, σχεδιάζουν να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη.

Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση Τραμπ έχει υποστηρίξει τις ισραηλινές ενέργειες από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της.

Τον Μάρτιο, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Τραμπ «υποστηρίζει πλήρως» τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα, ενώ ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος πρότεινε οι ΗΠΑ να αναλάβουν τον έλεγχο της Λωρίδας για να διευκολύνουν τις αναχωρήσεις Παλαιστινίων.

Στις ΗΠΑ, η κυβέρνηση έχει ταυτόχρονα επεκτείνει τις προσπάθειες για τον περιορισμό των αντιδράσεων από τους φιλοπαλαιστίνιους, με το υπουργείο Εξωτερικών να εκδίδει ευρείες εντολές προς τα προξενεία τον Μάρτιο να ελέγχουν τις φοιτητικές βίζες για «τρομοκρατική δραστηριότητα», οι οποίες περιλαμβάνουν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Σάντερς έχει ηγηθεί στο παρελθόν των προσπαθειών της Γερουσίας να εμποδίσει τις πωλήσεις επιθετικών όπλων στο Ισραήλ μέσω κοινών ψηφισμάτων και ενώ έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη των μισών μελών του Δημοκρατικού κόμματος στην αίθουσα, οι προσπάθειες δεν έχουν καταφέρει να σταματήσουν τις μεταφορές όπλων.

Τώρα, ο ανεξάρτητος νομοθέτης ζήτησε ξανά τον τερματισμό της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ προς την «κυβέρνηση του Νετανιάχου που διαπράττει γενοκρονία» και απαίτησε άμεση κατάπαυση του πυρός. «Ο ίδιος ο όρος γενοκτονία αποτελεί υπενθύμιση για το τι μπορεί να συμβεί αν αποτύχουμε», έγραψε ο Σάντερς.

«Αυτή η λέξη αναδύθηκε από το Ολοκαύτωμα, τη δολοφονία 6 εκατομμυρίων Εβραίων, ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια στην ανθρώπινη ιστορία. Μην κάνετε λάθος. Εάν δεν υπάρξει λογοδοσία για τον Νετανιάχου και τους συνένοχους εγκληματίες πολέμου, άλλοι δημαγωγοί θα κάνουν το ίδιο».

Με πληροφορίες από Guardian