Ο Μπαράκ Ομπάμα απαντά στο σχόλιο της Μισέλ Ομπάμα ότι δεν τον άντεχε για 10 χρόνια

Ο Μπαράκ Ομπάμα σε συνέντευξή του παραδέχτηκε ότι έχουν κάποια βάση τα παράπονα της Μισέλ Ομπάμα για τα πρώτα χρόνια του γάμου τους.

Ο Μπαράκ Ομπάμα αναφέρθηκε στα σχόλια της συζύγου του λέγοντας ότι υπήρξε μια περίοδος 10 ετών, στις αρχές του γάμου τους, όπου εκείνη «δεν μπορούσε να τον αντέξει».

Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής συνέντευξης στο CBS, όταν ρωτήθηκε πώς κατάφερε να ξαναβρεί την εύνοια της Μισέλ Ομπάμα, ο Μπαράκ Ομπάμα απάντησε με ειλικρίνεια ότι «σίγουρα βοηθάει να είσαι εκτός Λευκού Οίκου».

Ο 61χρονος πολιτικός συνέχισε λέγοντας πως πλέον έχει λίγο περισσότερο χρόνο για να περνάει με τη σύζυγό του και πως κάτι τέτοιο έχει συμβάλει στην ευτυχία του γάμους τους.

Ο Μπάράκ Ομπάμα είπε ότι όταν τα παιδιά τους, η Μάλια και η Σάσα, μεγάλωναν -ακόμα και την περίοδο που βρίσκονταν στον Λευκό Οίκο- ήταν η κορυφαία προτεραιότητα της Μισέλ Ομπάμα.

«Τότε δεν είχα εκτιμήσει ορθά τον βαθμό του άγχους αλλά και της έντασης, διότι δεν βρισκόμασταν μόνο εγώ και η Μισέλ υπό πίεση -και μάλιστα σ’ ένα παράξενο περιβάλλον- αλλά ταυτόχρονα βρίσκονταν και οι κόρες μας, οι οποίες μεγάλωναν σε μια κατάσταση που δεν χαρακτηρίζεται ως φυσιολογική» είπε ο Μπαράκ Ομπάμα.

Ενώ πρόσθεσε πως «τώρα που τα κορίτσια είναι καλά, η Μισέλ είναι λίγο πιο επιεικής με όλα τα ελαττώματα μου».

Μάλιστα, ο Μπάρακ Ομπάμα αφηγήθηκε πως «Αυτό που μου έχει πει είναι “Κοιτάζοντας πίσω τα χρόνια, τα πήγες καλά ως πατέρας”. Και εφόσον πέρασα αυτό το τεστ, τότε θα μου συγχωρήσει τις περισσότερες αδυναμίες μου».

