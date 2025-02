«Ο Μάθιου Πέρι έλαβε 27 ενέσεις κεταμίνης πριν πεθάνει», αποκαλύπτει εισαγγελέας

Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου κυκλοφόρησε στο Peacock, το ντοκιμαντέρ «Matthew Perry: A Hollywood Tragedy» που εστιάζει στους τελευταίους μήνες της ζωής του ηθοποιού.

Τον Οκτώβριο του 2023, ο αγαπημένος «Τσάντλερ Μπινγκ» των Friends χάνει τη ζωή του σε ηλικία 54 ετών, ύστερα από υπερβολική δόση κεταμίνης, στην οποία ήταν εθισμένος.

Στο ντοκιμαντέρ, ο εισαγγελέας των ΗΠΑ, Μάρτιν Εστράδα, αποκαλύπτει τη θανατηφόρα ποσότητα που χορηγήθηκε στον Πέρι.

Όπως εξήγησε του «χορηγήθηκαν 27 δόσεις κεταμίνης εκτός της συντομογραφημένης θεραπείας του με κεταμίνη για το άγχος και την κατάθλιψη, από ανθρώπους που θα έπρεπε να γνωρίζουν πολύ καλύτερα», στοχοποιώντας τους πέντε κατηγορούμενους για τον θάνατο του ηθοποιού.

Μεταξύ των εμπλεκόμενων στην υπόθεση, βρίσκονται δύο γιατροί και μια έμπορος ναρκωτικών, γνωστή και ως «η βασίλισσα της κεταμίνης», η Τζάσβιν Σάνγκα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που αποκαλύφθηκε τον περασμένο Αύγουστο, ο βοηθός του Πέρι, Κένεθ Ιγουαμάσα και ένας γνωστός του Πέρι, ο Έρικ Φλέμινγκ συνεργάστηκαν με τους γιατρούς, τον Σαλβαδόρ Πλασένσια και Μαρκ Σάβες, για να προμηθευτούν μεγάλες ποσότητες κεταμίνης με προορισμό το σπίτι του τον Πέρι, εκμεταλλευόμενοι όλοι τον εθισμό του και την προθυμία του να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό στους δράστες, ώστε να λάβει τη δόση κεταμίνης.

Matthew Perry given 27 shots of ketamine before death, new TV documentary claims https://t.co/GcIKNnCV8B