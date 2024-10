Μάθιου Πέρι: «Μαμά σε αγαπώ, δεν φοβάμαι πια» - Η μητέρα του περιγράφει την τελευταία φορά που τον είδε

Ένας χρόνος πέρασε από την ημέρα που «έφυγε» ο ηθοποιός Μάθιου Πέρι στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, στις 28 Οκτωβρίου 2023, και η οικογένειά του μίλησε στην τηλεόραση για πρώτη φορά.

Η μητέρα του Μάθιου Πέρι, Σούζαν Μόρισον, έδωσε συνέντευξη στη Savannah Guthrie και την εκπομπή «Today» όπου αναφέρθηκε- μεταξύ άλλων- στις τελευταίες στιγμές που πέρασε με τον γιο της λίγο πριν τον θάνατό του. «Πέρασε μια περίοδο, λίγο πριν πεθάνει, που μου έδειχνε ένα από τα καινούρια του σπίτια», δήλωσε η Μόρισον στην εκπομπή Today του NBC. «Ήρθε κοντά μου και είπε "Σε αγαπώ τόσο πολύ και είμαι τόσο χαρούμενος που είμαστε μαζί τώρα". Ήταν σαν να ήταν προαίσθημα ή κάτι τέτοιο. Δεν το σκέφτηκα τότε, αλλά πόσα χρόνια είχαμε να κάνουμε τέτοια συζήτηση; Έχουν περάσει χρόνια».

