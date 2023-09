Ο Λουκ αισθανόταν πάντα διαφορετικός και είχε δίκιο- Το τεστ που του άλλαξε τη ζωή

Τα αποτελέσματα ενός τεστ DNA οδήγησαν τον σκηνοθέτη Λούκ Ντέιβις σε ένα τριετές ταξίδι προκειμένου να ανακαλύψει την πραγματική του ταυτότητα.

Η ιστορία του μέχρι να κάνει το τεστ DNA ξεκινάει από το Ρότσντεϊλ όπου μεγάλωσε. Ο Λούκ Ντέιβις αισθανόταν πάντα διαφορετικός με κάποιον τρόπο. «Όταν άρχισα να συνειδητοποιώ ότι είμαι ομοφυλόφιλος, σκέφτηκα ότι ίσως αυτό ήταν το πρόβλημα», ανέφερε. Παρόλο όμως που όταν ήταν 18 ετών έκανε coming out στους γονείς του, την Λιζ και τον Γκάρι, που τον «αγκάλιασαν», τα αισθήματα διαφορετικότητας επέμεναν.

Συνειδητοποίησε πως οι άνθρωποι γύρω του έκαναν παρατηρήσεις για την εξωτερική εμφάνισή του. Μεγάλωσε από δύο λευκούς Βρετανούς γονείς και οι προβληματισμοί του τον οδήγησαν να κάνει ένα τεστ DNA τον Ιανουάριο του 2019, και «η ζωή του άλλαξε εν ριπή οφθαλμού», όπως λέει.

Το ταξίδι μετά το τεστ DNA

Κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών ετών όλα όσα γνώριζε για τον εαυτό του και την οικογένειά του άλλαξαν και ο ίδιος καταγράφει το ταξίδι του στην εκπομπή Stranger in My Family του BBC Three.

Το τεστ DNA αποκάλυψε ότι ο βιολογικός του πατέρας ήταν δυτικοαφρικανός και Πορτογάλος, πράγμα που σημαίνει ότι ο Γκάρι δεν ήταν ο βιολογικός του πατέρας. «Τα αποτελέσματα ήταν αιφνιδιαστικά», λέει ο ίδιος.

Λίγες ημέρες μετά την παραλαβή των αποτελεσμάτων, ο Λούκ μίλησε με τη μητέρα του και έμαθε ότι λίγες εβδομάδες μετά τη γνωριμία της με τον Γκάρι, η Λιζ ταξίδευσε στην Πορτογαλία, όπου είχε μια γνωριμία με έναν μπάρμαν ονόματι Κάρλος. Ο Λούκ συγχώρησε την μητέρα του, ωστόσο, τα αποτελέσματα τον επιβάρυναν σε βαθμό να εγκαταλείψει την εργασία του. «Πάλευα αρκετά με την ψυχική μου υγεία», είπε και διαπίστωσε πως: «Είχα βιώσει ρατσισμό μερικές φορές χωρίς να το συνειδητοποιώ».

Θυμάται να λέει στους γύρω του ότι ήταν από το Ρότσντεϊλ, στην περιοχή του Μάντσεστερ, και εκείνοι απαντούσαν: «Όχι, από πού είσαι πραγματικά;». Καθώς πάλευε με τη νέα του ταυτότητα, ο Λούκ αποφάσισε ότι έπρεπε να βρει τον βιολογικό του πατέρα. Αφού μίλησε με τους γονείς του, συνέχισε την αναζήτηση του Κάρλος.

Χρησιμοποιώντας μια διαδικτυακή βάση δεδομένων με περισσότερα από 23 εκατομμύρια άτομα που είχαν επίσης κάνει τεστ DNA, καθώς και άλλα αρχεία, κατάφερε να εντοπίσει τον βιολογικό του παππού και έναν άλλο στενό συγγενή.

Πήγε στην Πορτογαλία και συναντήθηκε με την γενεαλόγο, Άντζελα Κάμπος, η οποία τον βοήθησε να εντοπίσει τον Κάρλος. Βρήκαν τα στοιχεία επικοινωνίας του από το μπαρ όπου εργαζόταν παλιά και στη συνέχεια μπόρεσαν να έρθουν σε επαφή μαζί του για ένα τεστ DNA. Προς έκπληξή τους, διαπίστωσαν ότι ο Κάρλος ζούσε πλέον στο Λονδίνο, αλλά δέχτηκε με χαρά να κάνει ένα τεστ.

Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν πως ήταν ο βιολογικός πατέρας του Λούκ. «Η γνωριμία με τον Κάρλος και τα αδέρφια μου ήταν υπέροχη», λέει. «Δεν ένιωσα ποτέ ότι προσπαθούσα να ενταχθώ στη ζωή τους. Ήταν σχεδόν σαν να τους πρόφτασα».

Και η συνάντηση με τη βιολογική του οικογένεια βοήθησε τον Λουκ να συσχετιστεί καλύτερα με την ταυτότητά του. Η γιαγιά του είναι από το νησί Pecixe, στη Γουινέα-Μπισάου, και βλέποντας μια φωτογραφία της ήταν η πρώτη φορά που ένιωσε πραγματικά συνδεδεμένος με το δυτικοαφρικανικό και μαύρο κομμάτι της ταυτότητάς του, όπως λέει.

Με πληροφορίες από BBC