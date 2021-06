Ο Lil Nas X κατάφερε αναμφίβολα να κλέψει τις εντυπώσεις τόσο στο κόκκινο χαλί αλλά και τη σκηνή των BET Awards 2021.

Ο 22χρονος ράπερ επέλεξε ένα φαντασμαγορικό, μακρύ φόρεμα για το κόκκινο χαλί πριν την τελετή απονομής των μουσικών βραβείων.

Λίγο αργότερα, τιμώντας τον Μάικλ Τζάκσον, άντλησε έμπνευση από την αιγυπτιακή αισθητική του βιντεοκλίπ «Remember The Time» όταν εμφανίστηκε στη σκηνή για να τραγουδήσει το «Montero (Call Me By Your Name)».

Στο τέλος, ο διάσημος ράπερ έδωσε ένα παθιασμένο φιλί σε έναν από τους άντρες χορευτές, που τον συνόδευαν, με αποτέλεσμα πολλοί από τους καλεσμένους στο κοινό να σηκωθούν όρθιοι για να τον χειροκροτήσουν.

Ωστόσο δεν χάρηκαν όλοι με την ιδέα του, καθώς η εμφάνιση προκάλεσε αμφιλεγόμενες αντιδράσεις στα social media, όπου αρκετοί χρήστες στο Twitter την χαρακτήρισαν «εντελώς ακατάλληλη», με τον Lil Nas X να απαντάει προσωπικά σε πολλούς από αυτούς.

Όταν κάποιος χρήστης έγραψε πως ο ράπερ δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιεί την αφρικανική κουλτούρα για μια τέτοια εμφάνιση, σημειώνοντας ότι θα έπρεπε «να σέβεται του προγόνους μας», ο Lil Nas X απάντησε λέγοντας: «Σε όλους σας αρέσει να προσποιείστε ότι η ομοφυλοφιλία δεν υπήρχε στην αφρικανική κουλτούρα».

y’all really like to pretend homosexuality didn’t exist in african culture https://t.co/mGmah0CbP9 — nope 🏹 (@LilNasX) June 28, 2021

that’s not my problem, stop letting ur kids watch the bet awards nigga put on cocomelon https://t.co/VjEOGoOXDq — nope 🏹 (@LilNasX) June 28, 2021

Ο Lil Nas X, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Montero Lamar Hill, απάντησε επίσης εκτενώς μέσω Twitter στα ομοφοβικά σχόλια, μια μέρα μετά την τελετή απονομή των BET Awards.

«Μισείτε όλοι τον εαυτό σας τόσο πολύ. Ζείτε όλοι τις ζωές σας κάνοντας ό,τι μπορείτε για να καθησυχάζετε τους στρέιτ. Όλοι σας νιώθετε άβολα με ό,τι κάνω επειδή όλοι σας φοβάστε ότι θα νιώθουν άβολα απέναντί σας. Δουλέψτε με τους εαυτούς σας, αγαπώ το ποιος είμαι και ο,τιδήποτε αποφασίζω να κάνω. Κάντε το κι εσείς», ανέφερε.

y’all hate yourselves so much. y’all live your lives trying your best to appease straight ppl. y’all are uncomfortable with what i do because y’all are afraid they will be uncomfortable with you. work on yourselves, i love who i am and whatever i decide to do. get there. https://t.co/oHoYkux98F — nope 🏹 (@LilNasX) June 28, 2021

Ο Lil Nas X αποκάλυψε σε νέο tweet πως η εμφάνισή του στα BET Awards υπήρξε ιδιαιτέρως αγχωτική για τον ίδιο και χρειάστηκε «πολύ χρόνο για να προετοιμαστεί πνευματικά» επειδή γνώριζε πως «θα έκανε κάτι τέτοιο μπροστά στους στρέιτ συναδέλφους του».

Ωστόσο έσπευσε να προσθέσει πως «αν δεν σπρώξεις τον εαυτό σου έξω από την comfort zone σου, ποτέ δεν θα μεγαλώσεις».

it took me a lot of time to mentally prepare for this performance. while on stage i was trembling knowing that i was performing something like that in front of my straight peers. even during the performance i was having a hard time calming my nerves. thank you guys for the love. — nope 🏹 (@LilNasX) June 28, 2021

if you don’t push yourself outside of your comfort zone you will never grow https://t.co/pIURlxRbuG — nope 🏹 (@LilNasX) June 28, 2021

Όταν κάποιος χρήστης τον κατηγόρησε πως έχει «ανασφάλεια με την σεξουαλικότητά» του και «κάνει υπερπροσπάθεια με κάθε ευκαιρία», ο Lil Nas X παραδέχθηκε πως όντως είναι ανασφαλής.

«Έχεις δίκιο, είμαι ανασφαλής για την σεξουαλικότητά μου. Έχω ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μου. Ποτέ δεν το αρνήθηκα αυτό», εξήγησε. «Όταν είσαι αναγκασμένος από την κοινωνία να μισείς τον εαυτό σου όλη την ζωή σου χρειάζεται πολύ καιρός να το ξεμάθεις. Και γι' αυτό ακριβώς κάνω ό,τι κάνω», πρόσθεσε.

you’re right i am insecure about my sexuality. i still have a long way to go. i’ve never denied that. when you’re conditioned by society to hate yourself your entire life it takes a lot of unlearning. which is exactly why i do what i do. https://t.co/PtiehZdDGS — nope 🏹 (@LilNasX) June 28, 2021

Βέβαια αρκετοί ήταν εκείνοι που χαρακτήρισαν υποκρισία εκ μέρους των αντρών την αρνητική κριτική απέναντι στον Lil Nas X και το φιλί των BET Awards.

«Ποια η διαφορά;», σημείωσε κάποιος χρήστης, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από την εμφάνιση του 22χρονου ράπερ και μια από το διάσημο φιλί της Μπρίτνεϊ Σπίαρς με την Μαντόνα, στα MTV Video Music Awards του 2003.

«Δυο γυναίκες να φιλούν η μια την άλλη είναι απολαυστικό αλλά να βλέπεις δυο άντρες σε αηδιάζει. Είναι υποκριτικό», πρόσθεσε μια άλλη χρήστης.

Σε γενικές γραμμές, αρκετοί ήταν οι χρήστες που εκθείασαν την κίνηση του ράπερ, που για την ιστορία το 2019, είχε κλείσει το Pride Month αποκαλύπτοντας ότι είναι γκέι.

«Ο Lil Nas X το έκανε!!. Να είστε ατρόμητοι», σχολίασε ο Sean "Diddy" Combs για την εμφάνιση στα BET Awards.

Lil Nas X did that!! Be fearless!!! 👏🏿👏🏿👏🏿 — LOVE (@Diddy) June 28, 2021