Ο Άντερσον Κούπερ ανακοίνωσε τη γέννηση του δεύτερου παιδιού του, Σεμπάστιαν Λουκ Μεϊσάνι Κούπερ.



Ο παρουσιαστής του CNN έκανε την ανακοίνωση για τα χαρμόσυνα νέα στην εκπομπή του Anderson Cooper 360 χθες, Πέμπτη.

«Θα ήθελα να ξεκινήσω με κάποια καλά νέα, που συμβαίνει να είναι και προσωπικά» ανέφερε αρχικά ο 54χρονος θυμίζοντας πως είχε ανακοινώσει τη γέννηση του πρώτου του γιου κατά τη διάρκεια των «αρχικών ζοφερών ημερών της πανδημίας», τον Απρίλιο του 2020.



«Αυτές είναι οι φωτογραφίες του λίγων ημερών Γουάιατ που είχα δείξει τότε. Και αυτός είναι ο Γουάιατ σήμερα. Είναι περίπου 22 μηνών, γλυκός, αστείος και η μεγαλύτερη χαρά της ζωής μου. Αν δείχνει ιδιαίτερα χαρούμενος σ'αυτή τη φωτογραφία, είναι επειδή πλέον έχει έναν αδερφό. Το όνομά του είναι Σεμπάστιαν και θα ήθελα να τον γνωρίσετε» ανέφερε ο 54χρονος, συστήνοντας τον μικρό στο τηλεοπτικό κοινό.





«Αυτός είναι ο Sebastian Luke Maisani-Cooper. Γεννήθηκε 3 κιλά και είναι γερός και χαρούμενος κι ακόμη και ο περιστασιακός του λόξιγκας είναι για μένα αξιολάτρευτος. Τον περισσότερο καιρό απλώς κοιμάται και τρώει και ασφαλώς κάνει κακά του, αλλά ήδη φαίνεται σαν σοφός και καλόκαρδος μικρός τύπος» συνέχισε ο ίδιος.

A happy day for me and my family! https://t.co/VACTPZB4iE