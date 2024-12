Ο Άγιος Βασίλης φέρνει για δώρα νατοϊκούς πυραύλους και η αεράμυνα της Ρωσίας τον καταρρίπτει

Ένα προπαγανδιστικό βίντεο κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα social media στη Ρωσία, το οποίο δείχνει έναν Άγιο Βασίλη να καταρρίπτεται στον αέρα από την αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας.

Το βίντεο, που κοινοποιήθηκε για πρώτη φορά στις 27 Δεκεμβρίου σε ρωσικά social media, όπως το Telegram, απεικονίζει τον Άγιο Βασίλη να πετά πάνω από τη Μόσχα με ένα έλκηθρο που μεταφέρει πυραύλους με το σήμα του ΝΑΤΟ, ενώ χαιρετά χαρούμενα τους Ρώσους στα αγγλικά.

Λίγο αργότερα, ένας ρωσικός αντιαεροπορικός πύραυλος ανατινάζει το έλκηθρο.

RUSSIA RELEASES VIDEO OF AIR DEFENSES SHOOTS DOWN WESTERN SANTA CLAUS



“Target destroyed. We don’t need anything foreign in our world. Happy New Year!” pic.twitter.com/Z1ccDqOSNx