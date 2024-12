Συντριβή αεροσκάφους στο Καζακστάν: Τρεις επιβαίνοντες λένε στο Reuters ότι άκουσαν κρότους πριν την πτώση

Δύο επιβάτες και ένα μέλος του πληρώματος του αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines που συνετρίβη στο Καζακστάν με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 38 άτομα, δήλωσαν στο Reuters ότι άκουσαν τουλάχιστον έναν δυνατό κρότο καθώς πλησίαζε τον αρχικό προορισμό του, το Γκρόζνι στη νότια Ρωσία.

Η πτήση J2-8243 συνετρίβη την Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου, κοντά στην πόλη Ακτάου στο Καζακστάν, αφού δεν κατάφερε να προσγειωθεί σε Ρωσικό έδαφος. Τουλάχιστον 38 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ 29 επέζησαν.

«Μετά τον κρότο... νόμιζα ότι το αεροπλάνο θα διαλυόταν», δήλωσε στο Reuters από το νοσοκομείο ο Subhonkul Rakhimov, ένας από τους επιζήσαντες της δυστυχύματος.

Όπως αποκάλυψε, όταν άκουσε τον κρότο, άρχισε να κάνει προσευχές και να προετοιμάζεται για τα χειρότερα.

«Ήταν προφανές ότι το αεροπλάνο είχε υποστεί κάποια ζημιά», είπε, προτού συνεχίσει. «Ήταν σαν να ήταν μεθυσμένο, δεν ήταν πια το ίδιο αεροπλάνο».

Footage appears to show holes in Azerbaijan plane wreckage.



Russia's aviation regulator says that "fog diverted the plane" from its original destination, "the pilot chose to go to Kazakhstan" and "Ukrainian drones complicated matters". pic.twitter.com/yBvNDif8Ys