Ντόναλντ Τραμπ: «Καμπάνα» 5.000 δολαρίων λόγω ανάρτησής του

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παράκουσε δικαστική εντολή για να «κατεβάσει» ανάρτησή που συκοφαντεί υπάλληλο του δικαστηρίου όπου δικάζεται για απάτη και του επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 δολαρίων.

Ο δικαστής Άρθουρ Ένγκορον, είχε καλέσει τον Ντόναλντ Τραμπ να κατεβάσει μια ανάρτηση του στην οποία αποκαλούσε τη δικαστική υπάλληλο «σύντροφο» του Δημοκρατικού γερουσιαστή Τσακ Σούμερ.

Η φωτογραφία της υπαλλήλου με τον Σούμερ και το σχόλιο του Τραμπ κατέβηκαν από τη σελίδα του στην πλατφόρμα Truth Social, όχι όμως και από τον ιστότοπο της προεκλογικής εκστρατείας του.

