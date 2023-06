Ντόναλντ Τραμπ: Έλαβε δωρεές ύψους 7 εκατ. δολαρίων μετά την απαγγελία των κατηγοριών

Σημαντικό οικονομικό όφελος έχουν κατά τα φαινόμενα οι περιπέτειες του Ντόναλντ Τραμπ με την δικαιοσύνη καθώς μέσα σε λίγα 24ωρα από την απαγγελία των πρόσφατων κατηγοριών συγκέντρωσε δωρεές ύψους 7 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η ομάδα που διαχειρίζεται την εκστρατεία του Ρεπουμπλικάνου πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη, ανήμερα των γενεθλίων του, πως ο υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ συγκέντρωσε δωρεές σχεδόν 7 εκατομμυρίων δολαρίων από την στιγμή έγινε γνωστό πως του απαγγέλθηκαν κατηγορίες από ομοσπονδιακό δικαστήριο για παράνομη κατοχή διαβαθμισμένων κρατικών εγγράφων, την περασμένη εβδομάδα.

Τα οφέλη για τον Ντόναλντ Τραμπ μεταφράζονται επομένως και σε οικονομικά, καθώς το μήνυμά του πως υφίσταται «πολιτικό διωγμό» έχει εμφανώς απήχηση στους υποστηρικτές του.

«Ο πρόεδρος Τραμπ εξασφάλισε πάνω από 6,6 εκατομμύρια δολάρια αφότου ο ανισόρροπος Τζακ Σμιθ ανακοίνωσε τον πολιτικό διωγμό», ανέφερε η ομάδα του σε μήνυμα που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους υποστηρικτές του χθες. Τα 4,5 εκατ. δολάρια συγκεντρώθηκαν από δωρεές που έγιναν μέσω διαδικτύου και άλλα 2,1 εκατ. σε εκδήλωση που οργανώθηκε την Τρίτη στο Μπέντμινστερ Κλαμπ, ιδιόκτητη έκταση με γήπεδο γκολφ που ανήκει στον Ντόναλντ Τραμπ στο Νιου Τζέρζι.

Εκπρόσωπος του Τραμπ διευκρίνισε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters αργότερα πως ξεπεράστηκε το όριο των 7 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αθώος όταν του απαγγέλθηκαν οι συνολικά 37 κατηγορίες σε ομοσπονδιακό δικαστήριο προχθές Τρίτη. Υποστηρίζει πως είχε «κάθε δικαίωμα» να κρατήσει τα έγγραφα και παρουσιάζει τη δίωξη σε βάρος του ως προσπάθεια των Δημοκρατικών να τον θέσουν εκτός μάχης το 2024 και να πλήξουν τους Ρεπουμπλικάνους, περίπου το 30% εκ των οποίων θεωρείται πως τον υποστηρίζει αταλάντευτα. Συνέκρινε μάλιστα τον εαυτό του με την Χίλαρι Κλίντον η οποία όπως είπε «πήρε έπιπλα, πορσελάνες, μαχαιροπήρουνα, χαλιά και πολλά άλλα αντικείμενα αξίας εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων από τον Λευκό Οίκο και δεν της ασκήθηκε δίωξη».

«Δεν καταδιώκουν εμένα, καταδιώκουν εσένα», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, με την τελευταία λέξη γραμμένη με κεφαλαία γράμματα, σε ένα από τα πολλά μηνύματά του στους υποστηρικτές του με σκοπό τη συγκέντρωση κεφαλαίων χθες.

Former President Donald Trump's 2024 White House campaign said he had raised $7 million since being indicted on federal charges last week, as his message of political persecution continues to resonate with die-hard supporters. Reuters pic.twitter.com/cYBvgy5HDp