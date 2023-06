Τραμπ: «Η Χίλαρι πήρε έπιπλα, χαλιά από τον Λευκό Οίκο και δεν της ασκήθηκε δίωξη» - Τι είπε για Μπάιντεν

O Ντόναλντ Τραμπ όχι μόνο δήλωσε αθώος για τις 37 κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν, αλλά προσπάθησε να μεγιστοποιήσει τα όποια πολιτικά οφέλη από την χθεσινή ιστορική για τις ΗΠΑ ημέρα.

Η εμφάνιση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ως κατηγορούμενου για ποινικά αδικήματα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Φλόριντα έγραψε ιστορία την Τρίτη.

Τα συμπεράσματα από την χθεσινή ημέρα και την παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στο ομοσπονδιακό δικαστήριο είναι πολλαπλά.

Ο Ρεπουμπλικάνος πολιτικός και υποψήφιος για την αμερικανική προεδρία του 2024 είχε ενθαρρύνει τους υποστηρικτές του να εμφανιστούν στο ομοσπονδιακό δικαστήριο και ομολογουμένως εκατοντάδες το έκαναν. Την ίδια στιγμή δημιουργούσε κλίμα με μερικές αναρτήσεις στην εφαρμογή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας λόγο για «κυνήγι μαγισσών» και «μία από τις πιο θλιβερές ημέρες στην ιστορία της χώρας» όσον αφορά την δικαιοσύνη και τα δικαστήρια.

Αφού έφυγε από το δικαστήριο, η αυτοκινητοπομπή του τον μετέφερε σε ένα γνωστό κουβανέζικο εστιατόριο στο Μαϊάμι, όπου προσευχήθηκε μαζί με δύο πάστορες και έναν ραβίνο, αντάλλαξε χειραψίες με τους υποστηρικτές του και αστειεύτηκε καθώς πόζαρε για φωτογραφίες. Mεγάλη ήταν η υποστήριξη μεταξύ των Κουβανοαμερικανών, και ιδίως των ηλικιωμένων εξόριστων Κουβανών.

Η αρχική βλοσυρή έκφρασή του, καθώς οι παρευρισκόμενοι στο εστιατόριο άρχισαν να του τραγουδούν το «Happy Birthday», μια μέρα πριν από τα 77α γενέθλιά του, άλλαξε σιγά σιγά. «Ωραία γενέθλια. Σπουδαία γενέθλια», είπε. «Έχουμε μια κυβέρνηση που είναι εκτός ελέγχου» πρόσθεσε.

