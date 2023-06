Συνελήφθη ο Ντόναλντ Τραμπ

Συνελήφθη ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μετέβη νωρίτερα σε δικαστήριο του Μαϊάμι για να του απαγγελθούν κατηγορίες επειδή είχε στην κατοχή του, παρανόμως, διαβαθμισμένα έγγραφα, μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο. Ακόμα, είπε ψέματα σε αξιωματούχους που επιχείρησαν να τα ανακτήσουν.

Οι αστυνόμοι αναμένεται να πάρουν τα δακτυλικά του αποτυπώματα κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της σημερινής διαδικασίας. Δεν αναμένεται να φωτογραφηθεί, όπως συνήθως γίνεται με τους κρατούμενους, καθώς είναι ιδιαίτερα αναγνωρίσιμος.

Υποστηρικτές του, που φορούσαν καπελάκια με το σύνθημα Make America Great Again και κρατούσαν αμερικανικές σημαίες είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο και φώναζαν συνθήματα όπως «Το Μαϊάμι υπέρ του Τραμπ»και «Οι Λατίνοι υπέρ του Τραμπ», τη στιγμή που η αυτοκινητοπομπή του έφτανε στο κτίριο.

Ο δήμαρχος του Μαϊάμι Φράνσις Σουάρες είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν αναφέρθηκαν προβλήματα όσον αφορά την ασφάλεια. Οι αρχές ανέμεναν ότι θα συγκεντρώνονταν στο δικαστήριο έως και 50.000 άνθρωποι και προετοιμάζονταν για πιθανά βίαια επεισόδια, όπως εκείνα που σημειώθηκαν στο Καπιτώλιο της Ουάσινγκτον στις 6 Ιανουαρίου 2021.

