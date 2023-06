Ντόναλντ Τραμπ: 37 κατηγορίες σε βάρος του- Έκρυψε απόρρητα έγγραφα για πυρηνικά

Ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει 37 κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος που σχετίζονται με τον κακό χειρισμό διαβαθμισμένων εγγράφων, ενώ δύο δικηγόροι του παραιτήθηκαν.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παραπέμπεται για την υπόθεση των διαβαθμισμένων εγγράφων και μαζί του παραπέμπεται κι ένας συνεργάτης του, ο πρώην στρατιωτικός ακόλουθός του, Γουόλ Νόουτα.

Όπως αναφέρει το BBC μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε μυστικά έγγραφα για πυρηνικά, κι έκρυψε διαβαθμισμένο υλικό σε ένα ντους ενώ είπε σε βοηθό του να κρύψει τα άλλα αρχεία, λένε οι εισαγγελείς.

Σύμφωνα με το BBC, το κατηγορητήριο έχει ως εξής: «Τα διαβαθμισμένα έγγραφα που ο Τραμπ αποθήκευε στις θυρίδες του περιλάμβαναν πληροφορίες σχετικά με τις αμυντικές και οπλικές δυνατότητες τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και ξένων χωρών, τα πυρηνικά προγράμματα των Ηνωμένων Πολιτειών, τα πιθανά τρωτά σημεία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους σε στρατιωτική επίθεση και σχέδια για πιθανά αντίποινα σε απάντηση σε μια ξένη επίθεση».

Trump stored classified documents all over Mar-a-Lago, according to indictment, including in a bathroom and a storage room that was near the liquor and linen closets, accessible from the pool patio. pic.twitter.com/qC3RC0vpF3 — Amy B Wang (@amybwang) June 9, 2023

Ντόναλντ Τραμπ: Πρώτη φορά πρώην πρόεδρος παραπέμπεται σε ομοσπονδιακό επίπεδο

Είναι η πρώτη φορά στην αμερικανική ιστορία που ένας πρώην πρόεδρος παραπέμπεται σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών. Η τιμωρία για τις κατηγορίες ωστόσο δεν περιλαμβάνει απαγόρευση ανάληψης δημόσιου αξιώματος.

Την ίδια στιγμή δύο δικηγόροι που εκπροσωπούσαν τον Ντόναλντ Τραμπ στην υπόθεση των διαβαθμισμένων εγγράφων, παραιτήθηκαν σήμερα. Ο πρώην πρόεδρος φέρεται να πήρε μαζί του στο σπίτι του στο Μαρ-αλ-Λάγκο μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο διαβαθμισμένα έγγραφα και για το λόγο αυτό παραπέμφθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο για διακράτηση απόρρητων εγγράφων, παρακώλυση της δικαιοσύνης και άλλα αδικήματα.

Η εφημερίδα Wall Street Journal γράφει τον συνεργάτη του, πρώην στρατιωτικό ακόλουθο, Γουόλ Νόουτα, πως εργαζόταν στον Λευκό Οίκο και ακολούθησε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-αλ-Λάγκο. Φέρεται ότι βοήθησε στη μεταφορά των χαρτοκιβωτίων που περιείχαν έγγραφα και άλλα αναμνηστικά από την περίοδο που ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν πρόεδρος. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, αρχικά είχε δηλώσει στις αρχές ότι δεν γνώριζε αν ο πρώην πρόεδρος είχε κρατήσει απόρρητα έγγραφα αλλά αργότερα παραδέχτηκε ότι μετέφερε ορισμένα κιβώτια.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης χρησιμοποίησε τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του Μαρ-α-Λάγκο. Εκεί διαπιστώθηκε ότι τα κιβώτια είχαν μετακινηθεί, εγείροντας υποψίες περί πιθανής παρακώλυσης της δικαιοσύνης. Οι πράκτορες του FBI κατέσχεσαν σχεδόν 13.000 έγγραφα από το Μαρ-α-Λάγκο, στην έρευνα που έκαναν πέρσι το καλοκαίρι. Περίπου εκατό από αυτά έφεραν την ένδειξη «απόρρητο».

BREAKING: The indictment of Donald Trump has been unsealed.



WOW. pic.twitter.com/DWwtiLpX7a — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) June 9, 2023

Πάντως ένας από τους δικηγόρους του Ντόναλντ Τραμπ είχε διαβεβαιώσει προηγουμένως ότι όλα τα διαβαθμισμένα έγγραφα είχαν επιστραφεί στην αμερικανική κυβέρνηση. Ο ίδιος ο Τραμπ είχε ισχυριστεί ότι κράτησε τα έγγραφα επειδή τα αποχαρακτήρισε ο ίδιος, με την ιδιότητά του ως προέδρου των ΗΠΑ.

Παραιτήθηκαν οι δικηγόροι του Ντόναλντ Τραμπ

Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση της παραίτησης των δικηγόρων Τζον Ρόουλι και Τζιμ Τράστι μπορεί να σημάνει περαιτέρω νομικές επιπλοκές ενόψει της εμφάνισης του πρώην προέδρου στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μαϊάμι, την επόμενη Τρίτη.

«Σήμερα το πρωί υποβάλαμε τις παραιτήσεις μας στον πρόεδρο Τραμπ» ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους. «Ήταν τιμή μας που περάσαμε τον τελευταίο χρόνο υπερασπίζοντάς τον και ξέρουμε ότι θα δικαιωθεί» πρόσθεσαν.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης ότι τον εκπροσωπεί ο Τοντ Μπλανς, δικηγόρος ειδικευμένος στο οικονομικό δίκαιο.

Two lawyers, John Rowley and Jim Trusty, who were representing Donald Trump in the Department of Justice's probe into his handling of classified documents, abruptly quit on Friday, less than a day after Trump was indicted by the DOJ on seven criminal counts. pic.twitter.com/OwXC1z5hBB — Tony - Resistance (@TonyHussein4) June 9, 2023

Είναι η πρώτη φορά στην αμερικανική ιστορία που ένας πρώην πρόεδρος παραπέμπεται σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Η υπόθεση πάντως δεν τον εμποδίζει να συνεχίσει την προεκλογική εκστρατεία του, ούτε να αναλάβει την προεδρία εάν κερδίσει στις εκλογές του Νοεμβρίου του 2024. Σύμφωνα με ειδικούς, δεν υπάρχει καμία νομική βάση ώστε να μην ορκιστεί πρόεδρος, ακόμη και αν καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης.

BREAKING: The charges against Donald Trump for concealing national defence documents have been revealed.https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/NcyW6sYOJj — Sky News (@SkyNews) June 9, 2023

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-BBC

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ντόναλντ Τραμπ: Αντιμέτωπος με έρευνα για τα απόρρητα έγγραφα του Λευκού Οίκου