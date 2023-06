Ντόναλντ Τραμπ: Δήλωσε αθώος στο δικαστήριο, αφέθηκε ελεύθερος

Αθώος δήλωσε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο δικαστήριο του Μαϊάμι όπου του απαγγεέλθηκαν 37 κατηγορίες.

Μετά τη σύλληψή του, αφέθηκε τελικώς ελεύθερος, αλλά δεν μπορεί να επικοινωνεί με πιθανούς μάρτυρες στην υπόθεση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μετέβη νωρίτερα σε δικαστήριο του Μαϊάμι για να του απαγγελθούν κατηγορίες επειδή είχε στην κατοχή του, παρανόμως, διαβαθμισμένα έγγραφα, μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο. Ακόμα, είπε ψέματα σε αξιωματούχους που επιχείρησαν να τα ανακτήσουν.

Ειδικότερα, ο Τραμπ είναι αντιμέτωπος με 37 κατηγορίες όσον αφορά στη μεταφορά των εγγράφων, ορισμένα απόρρητα, στο θέρετρό του στο Μαρ-α-λάγκο της Φλόριντα.

Ο συγκατηγορούμενος του Τραμπ, ο Γουόλτ Ναούτα, ο οποίος ήταν βοηθός του, ταξίδεψε με τον πρώην πρόεδρο στο δικαστήριο με ξεχωριστό όχημα. Και αυτός αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του δικαστηρίου σήμερα.

Την περασμένη εβδομάδα υποστήριξε ότι ο ειδικός εισαγγελέας Τζακ Σμιθ, που έχει αναλάβει την έρευνα σε βάρος του, «τον μισεί».

Πριν από τη σύλληψη, ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος είχε κάνει ανάρτηση στην πλατφόρμα του, Truth Social, κάνοντας λόγο για «μία από τις πιο θλιβερές μέρες στην Ιστορία της χώρας μας».

«Είμαστε ένα έθνος σε παρακμή» επεσήμανε, ακόμα.

Σε δηλώσεις της έξω από το δικαστήριο του Μαϊάμι, μία από τις δικηγόρους του πρώην προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών επέκρινε το σύστημα δικαιοσύνης και κατήγγειλε αυτό που αποκάλεσε «σύστημα δικαιοσύνης δύο ταχυτήτων».

«Η σημερινή ημέρα δεν αφορά τον Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, ο οποίος είναι ανυποχώρητος» δήλωσε η Αλίνα Χάμπα σε συνέντευξη Τύπου έξω από το δικαστήριο. «Δεν πρόκειται για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Δεν πρόκειται για τις εκλογές του 2024. Αφορά την καταστροφή των μακροχρόνιων αμερικανικών αρχών που ξεχώρισαν αυτή τη χώρα για τόσο πολύ καιρό» επεσήμανε.

Η Χάμπα συνέκρινε την παραπομπή του Τραμπ με «αυτά που βλέπεις σε δικτατορίες». «Αυτό που γίνεται στον πρόεδρο Τραμπ, θα πρέπει να τρομοκρατήσει όλους τους πολίτες αυτής της χώρας. Αυτή δεν είναι η δική μας Αμερική» κατέληξε.

Υποστηρικτές του, που φορούσαν καπελάκια με το σύνθημα Make America Great Again και κρατούσαν αμερικανικές σημαίες είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο και φώναζαν συνθήματα όπως «Το Μαϊάμι υπέρ του Τραμπ»και «Οι Λατίνοι υπέρ του Τραμπ», τη στιγμή που η αυτοκινητοπομπή του έφτανε στο κτίριο.

Ο δήμαρχος του Μαϊάμι Φράνσις Σουάρες είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν αναφέρθηκαν προβλήματα όσον αφορά την ασφάλεια. Οι αρχές ανέμεναν ότι θα συγκεντρώνονταν στο δικαστήριο έως και 50.000 άνθρωποι και προετοιμάζονταν για πιθανά βίαια επεισόδια, όπως εκείνα που σημειώθηκαν στο Καπιτώλιο της Ουάσινγκτον στις 6 Ιανουαρίου 2021.

