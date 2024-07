Νότιος Αφρική: Ισπανός τουρίστας ποδοπατήθηκε από ελέφαντες σε εθνικό πάρκο

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 43χρονος Ισπανός τουρίστας σε εθνικό πάρκο της Νοτίου Αφρικής. Ο άνδρας ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από ένα κοπάδι ελέφαντες, όταν βγήκε από το αυτοκίνητο για να φωτογραφίσει τα μεγαλόσωμα ζώα.

Την περασμένη Κυριακή ο 43χρονος επισκέφθηκε το εθνικό πάρκο Πιλάνεσμπεργκ (Pilanesberg National Park), το οποίο απέχει λιγότερο από 200 χλμ. από το Γιοχάνεσμπουργκ, μαζί με την αρραβωνιαστικιά του και δύο φίλες της. Η παρέα έκανε περιήγηση μέσα στο πάρκο με αυτοκίνητο όταν εντόπισε ένα κοπάδι ελέφαντες κοντά σε λίμνη. Μαζί με τους ενήλικες ελέφαντες ήταν και τρία μικρά. Ο τουρίστας, παρά τις αντιρρήσεις της παρέας του, βγήκε από το αυτοκίνητο για να τραβήξει φωτογραφίες στο κοπάδι.



Ένας τεράστιος θηλυκός ελέφαντας, βάρους περίπου τρεισήμισι τόνους, φαίνεται πως ένιωσε ότι κινδυνεύουν τα μικρά του και αγριεμένος επιτέθηκε στον 43χρονο άνδρα ενώ ταυτόχρονα κινήθηκαν προς το μέρος του και δύο αρσενικοί ελέφαντες. Ο Ισπανός τουρίστας προσπάθησε τρέχοντας να επιστρέψει στο αυτοκίνητο, όμως τα μεγαλόσωμα ζώα τον έριξαν στο έδαφος και τον ποδοπάτησαν μέχρι θανάτου. Ο 43χρονος Ισπανός είχε επισκεφθεί για διακοπές τη Νότιο Αφρική μαζί με την αρραβωνιαστικιά του και στο Γιοχάνεσμπουργκ συνάντησαν δύο φίλες της.



Εκπρόσωπος του πάρκου δήλωσε μετά το τραγικό συμβάν: «Οι ελέφαντες έφυγαν αμέσως μετά το συμβάν χωρίς καμία επιθετικότητα στα οχήματα που ήταν κοντά και εξαφανίστηκαν μέσα στο δάσος. Ο επισκέπτης ήταν ένας άνδρας από την Ισπανία που εισήλθε στο πάρκο από την πύλη "Bakgatia Gate" με τρεις φίλους και όχι μακριά από την είσοδο συνάντησαν ένα κοπάδι ελέφαντες. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ο άνδρας αποφάσισε να βγει από το αυτοκίνητο και να πλησιάσει πεζός τους ελέφαντες για να τραβήξει φωτογραφίες.

Παρά τις προειδοποιήσεις από τα άτομα της παρέας του και από τους κατόχους δύο άλλων οχημάτων, αυτός δυστυχώς δεν τις έλαβε υπόψη του. Ένας ενήλικας ελέφαντας επιτέθηκε στον άνδρα, ο οποίος προσπάθησε να απομακρυνθεί. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να αποδράσει ή να ξεφύγει από τον ελέφαντα, με τον οποίο ενώθηκε ολόκληρο το κοπάδι. Ο άνδρας ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου. Οι υπεύθυνοι του πάρκου έτρεξαν αμέσως στο σημείο για να προσφέρουν βοήθεια στους παρευρισκόμενους, να αποκλείσουν την περιοχή και να βοηθήσουν στην διερεύνηση του συμβάντος».



Σύμφωνα με τον ίδιο, η υπόθεση έχει ανατεθεί στην αστυνομία για περαιτέρω έρευνα του τραγικού περιστατικού. Φύλακας του πάρκου, ο οποίος μίλησε ανώνυμα, δήλωσε πως το κοπάδι έκανε ότι ήταν φυσικό, δηλαδή, προσπάθησε να προστατεύσει τα μικρά του, επειδή ένιωσε ότι απειλούνται. Εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας ανέφερε πως τα τρία άτομα που συνόδευαν το θύμα στο όχημα είναι καλά στην υγεία τους.

