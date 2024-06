Οι ελέφαντες φωνάζουν ο ένας τον άλλο με ονόματα όπως οι άνθρωποι, λένε επιστήμονες

Οι ελέφαντες που ζουν στη φύση, σύμφωνα με νέα έρευνα, απευθύνονται ο ένας στον άλλον χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικούς ήχους που μοιάζουν με ονόματα.

Οι νέες πληροφορίες για τους ελέφαντες προκύπτουν από μια νέα πρωτοποριακή μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Ecology & Evolution, η οποία εμπνεύστηκε από προηγούμενη επιστημονική έρευνα που έδειξε ότι τα ρινοδέλφινα φωνάζουν το ένα το άλλο με χαρακτηριστικά σφυρίγματα.

«Μερικές φορές ένα άλλο ρινοδέλφινο θα μιμηθεί το χαρακτηριστικό σφύριγμα κάποιου άλλου για να τραβήξει την προσοχή του, καλώντας τον έτσι ουσιαστικά με το όνομά του», είπε ο Μίκι Πάρντο, βιολόγος στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ. Αναρωτήθηκε αν οι ελέφαντες, οι οποίοι είναι γνωστό ότι μιμούνται φωνητικά, θα μπορούσαν να κάνουν κάτι παρόμοιο.

«Η ιδέα από την αρχή αυτού του project, ήταν να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε αν οι ελέφαντες έχουν ονόματα», είπε ο Πάρντο.

Οι ήχοι που βγάζουν οι ελέφαντες από τις προβοσκίδες τους είναι γνωστοί, αλλά ο Πάρντο υποστηρίζει ότι αυτοί οι ήχοι είναι αιφνίδιοι και μοιάζουν περισσότερο με κραυγές ή γέλια. Αν οι ελέφαντες είχαν ονόματα, αυτά θα ήταν με κάποιο τρόπο κωδικοποιημένα στη συνεχή, χαμηλής συχνότητας βοή των ελεφάντων.

«Υπάρχει αρκετά μεγάλη ποικιλία στην ακουστική δομή των βρυχηθμών των ελεφάντων», είπε ο Πάρντο, ο οποίος διεξήγαγε αυτή την έρευνα ενώ εργαζόταν στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Κολοράντο. Οι ελέφαντες παράγουν αυτούς τους θορύβους σε πολλά διαφορετικά πλαίσια, όπως όταν χαιρετούν τα μέλη της οικογένειάς τους ή όταν παρηγορούν ένα μικρό ή σαν φωνή προκειμένου να μην χαθούν με την οικογένειά τους όταν τους χωρίζει μεγάλη απόσταση.

Ο Πάρντο και οι συνάδελφοί του ανέλυσαν ηχογραφήσεις 469 καλεσμάτων που είχαν κάνει μεταξύ τους 17 αφρικανικοί ελέφαντες στο Εθνικό Πάρκο Amboseli και στα Εθνικά Καταφύγια Samburu και Buffalo Springs στην Κένυα μεταξύ 1986 και 2022.

Για κάθε ηχογράφηση, οι ερευνητές γνώριζαν και λάμβαναν υπόψη την ταυτότητα του ελέφαντα που έκανε τον ήχο καθώς και, με βάση τα συμφραζόμενα, τον ελέφαντα στον οποίο απευθυνόταν.

Αν οι ελέφαντες είχαν ονόματα, δεν θα περιμέναμε σε κάθε συνομιλία να αναφέρονται δεδομένου ότι ούτε οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ο ένας το όνομα του άλλου κάθε φορά που μιλούν μεταξύ τους. Παρόλα αυτά, η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε machine learning για να δει αν οι ήχοι των ελεφάντων περιείχαν πληροφορίες αναγνώρισης - δηλαδή ένα όνομα - που το υπολογιστικό τους μοντέλο θα μπορούσε να μάθει να χρησιμοποιεί για να προβλέπει με ακρίβεια τον παραλήπτη ενός καλέσματος.

Αυτό που διαπίστωσαν είναι ότι το μοντέλο τους ήταν σε θέση να εντοπίσει τον σωστό αποδέκτη της κλήσης, τον ελέφαντα, στο 27,5% των περιπτώσεων, δηλαδή πολύ καλύτερα από ό,τι κατά τη διάρκεια μιας ανάλυσης ελέγχου που το τροφοδοτούσε με τυχαία δεδομένα, λέει ο Πάρντο. Αυτό δείχνει, είπε ο επιστήμονας, ότι «πρέπει να υπάρχει κάτι στα καλέσματα που να επιτρέπει στο μοντέλο να καταλάβει, τουλάχιστον μερικές φορές, σε ποιον απευθυνόταν η κλήση».

