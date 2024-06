Ταϊλάνδη: Ελεφαντίνα γέννησε δίδυμα – Από τον τρόμο της πήγε να σκοτώσει το δεύτερο μωρό

Μια ελέφαντίνα από την Ταϊλάνδη έφερε στον κόσμο δίδυμα, κάτι σπάνιο για το απειλούμενο αυτό είδος θηλαστικών, ύστερα από μια περιπετειώδη γέννα κατά την οποία τραυματίστηκε και ένας φροντιστής.

Όταν 18 λεπτά μετά τη γέννηση ενός αρσενικού βάρους 80 κιλών ήρθε στον κόσμο ένα θηλυκό ελεφαντάκι 60 κιλών, την Παρασκευή το βράδυ, η μητέρα, η Τζαμτζούρι, έπαθε νευρικό κλονισμό.

Μέλος της ομάδας του κέντρου στο οποίο ζει η ελεφαντίνα επενέβη τότε για να την εμποδίσει να επιτεθεί στο δεύτερο μωρό ελέφαντα που ήρθε στον κόσμο, αλλά δέχθηκε ως αντίδραση χτύπημα στον αστράγαλο.

«Η μητέρα επιτέθηκε στο νεογέννητο επειδή ποτέ δεν είχε κάνει δίδυμα στο παρελθόν. Είναι πολύ σπάνιο», δήλωσε η Μισέλ Ρίντι της ένωσης Elephantstay, η οποία διαχειρίζεται την εγκατάσταση αυτή στην Αγιουτάγια, κοντά στην Μπανγκόκ, στην κεντρική Ταϊλάνδη.

Η μητέρα έχει σήμερα αποδεχθεί τα δύο παιδιά της. Σύμφωνα με την ερευνητική οργάνωση Save the Elephants, δίδυμα γεννιούνται μόνον περίπου στο 1% των κυήσεων και η πιθανότητα να γεννηθεί ένα θηλυκό κι ένα αρσενικό είναι ακόμη πιο σπάνια.

Οι ελέφαντες έχουν την μεγαλύτερη περίοδο κύησης από όλα τα θηλαστικά, 18 με 22 μήνες, και γεννούν περίπου κάθε τέσσερα με πέντε χρόνια.

Στα δίδυμα θα δοθούν ονόματα επτά ημέρες μετά τη γέννησή τους, σύμφωνα με την παράδοση στην Ταϊλάνδη.

VIDEO: An elephant in Thailand has delivered a rare set of twins in a dramatic birth that left a carer injured as he protected one of the newborns from her mother's attack. pic.twitter.com/8NSpU82yOQ