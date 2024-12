Νότια Κορέα: Γυναίκα άρπαξε το όπλο από στρατιώτη - «Έπρεπε να το σταματήσουμε», δηλώνει

Η χαοτική νύχτα της Τρίτης στη Νότια Κορέα δημιούργησε σκηνές που οι περισσότεροι πίστευαν ότι ανήκαν πλέον, μόνο στην ιστορία του έθνους.

Σε μία από αυτές τις σκηνές, μια γυναίκα φαίνεται να αντιμετωπίζει στρατιώτες μπροστά από την Εθνοσυνέλευση της Νότιας Κορέας. Οι εικόνες της Ahn Gwi-ryeong, 35 ετών, εκπροσώπου του αντιπολιτευόμενου Δημοκρατικού Κόμματος, να αρπάζει το όπλο ενός στρατιώτη κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, έχουν γίνει χαρακτηριστικές όσων έγιναν στη χώρα κατά τη διάρκεια των κρίσιμων ωρών.

This South Korean woman completely unfazed GRABS a military officers assault rifle in the middle of a state of martial law



Never will we have this kind of energy in America. pic.twitter.com/mDh7aOTeKX