Νότια Κορέα: Ποιος είναι ο Γιουν Σουκ Γιολ, ο άνθρωπος πίσω από την πολιτική κρίση

Ο Γιούν Σουκ-Γιολ υποσχέθηκε ότι ως πρόεδρος της Νότιας Κορέας θα «ανοικοδομήσει αυτή τη σπουδαία χώρα» σε μία «που να ανήκει πραγματικά στον λαό» όταν εκφώνησε την ομιλία με την οποία ουσιαστικά εγκαινίασε τη θητεία του τον Μάιο του 2022.

Αντίθετα, η θητεία του προέδρου της Νότιας Κορέας του χαρακτηρίστηκε από αυξανόμενη αντιδημοφιλία και πολιτική δυσλειτουργία, με αποκορύφωμα την Τρίτη με την κήρυξη του στρατιωτικού νόμου στη χώρα για πρώτη φορά μετά από τέσσερις δεκαετίες. Ο Γιουν αντιμετώπισε σοβαρές προκλήσεις από την αρχή της θητείας του, μπαίνοντας στην εξουσία με χαμηλό ποσοστό αποδοχής και ένα κοινοβούλιο που κυριαρχείται από την αντιπολίτευση.

Ο 63χρονος πρώην εισαγγελέας, ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο στις επιτυχείς διώξεις των πρώην προέδρων Παρκ Γκέουν-χιε και Λι Μιούνγκ-μπακ, δεν είχε ποτέ πολιτικό ρόλο πριν ανακοινώσει την προεδρική του υποψηφιότητα το 2021.

