Νορβηγία: Ποιος είναι ο πρώην σύντροφος και πατέρας του γιου της μελλοντικής βασίλισσας Μέτε-Μάριτ

Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ της Νορβηγίας είχε στο παρελθόν έναν σύντροφο, τον Μόρτεν Μποργκ, με τον οποίο απέκτησε τον πρωτότοκο γιο της

Αν και η σχέση του με την μετέπειτα πριγκίπισσα της Νορβηγίας δεν κατέληξε σε γάμο, η οικογενειακή τους σύνδεση παραμένει σημαντική, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες, διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στη ζωή του γιου του κατά τα παιδικά του χρόνια.

Ο Μόρτεν Μποργκ έχει περάσει από δύσκολες περιόδους στο παρελθόν, με περιστατικά που αφορούσαν ναρκωτικά, βία και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει απομακρυνθεί από την προβολή και την νυχτερινή ζωή. Σήμερα ζει πιο ήρεμα, ασχολείται με τις επιχειρήσεις και τη χρηματοοικονομική ανάλυση και προσπαθεί να διατηρεί χαμηλό προφίλ.





Η σχέση με τον γιο του με την πριγκίπισσα της Νορβηγίας

Παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο γιος του, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, παραμένει δίπλα του και τον στηρίζει μέσα στις δυσκολίες.

Η σχέση τους παραμένει στενή, και παρότι τα βλέμματα της κοινής γνώμης στρέφονται στον Μάριους λόγω των πρόσφατων νομικών υποθέσεων, ο πατέρας του κατά τις ίδιες πληροφορίες, προσπαθεί να κρατήσει μια ισορροπημένη στάση.

Μετά τη σχέση του με την πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ, παντρεύτηκε το μοντέλο Celine Maktabi, με την οποία απέκτησε ένα ακόμη παιδί. Παρά το διαζύγιό τους στη συνέχεια, παραμένει αφοσιωμένος στην οικογένεια και προσπαθεί να κρατήσει τη ζωή του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η δημόσια εικόνα του σήμερα δείχνει έναν άνθρωπο που έχει αφήσει πίσω του τα προβλήματα της νεότητας και προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην οικογένεια και την προσωπική του ζωή.

