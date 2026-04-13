Νορβηγία: Η Μέτε-Μάριτ εμφανίστηκε για πρώτη φορά με υποστήριξη οξυγόνου σε επίσημη δημόσια εμφάνιση

Η εμφάνιση αυτή υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας της 52χρονης

Φωτ. από την εμφάνιση της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ της Νορβηγίας με υποστήριξη οξυγόνου / Χ
Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ της Νορβηγίας, εμφανίστηκε με υποστήριξη από συσκευή οξυγόνου κατά την τελευταία της επίσημη εμφάνιση, εν μέσω των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει.

Στις 10 Απριλίου, η 52χρονη διάδοχος του νορβηγικού θρόνου παρέθεσε βασιλική δεξίωση μαζί με τον σύζυγό της, πρίγκιπα Χάακον, προς τιμήν των αθλητών της Νορβηγίας που συμμετείχαν στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες 2026.

Η Μάτε-Μάριτ τότε, εμφανίστηκε για πρώτη φορά με σωληνάκι οξυγόνου, μια συσκευή που βοηθά στην αναπνοή.

Επιδεινώνεται η κατάσταση της υγείας της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ της Νορβηγίας

Κατά την άφιξή της, βοηθός της μετέφερε πίσω της το μηχάνημα οξυγόνου, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασής της.

Η πριγκίπισσα πάσχει από χρόνια πνευμονική ίνωση, μια ανίατη πάθηση των πνευμόνων που δυσκολεύει σταδιακά την αναπνοή.

Η διάγνωση είχε ανακοινωθεί από το Παλάτι το 2018, ενώ τα τελευταία χρόνια η υγεία της έχει επιδεινωθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα να υποβάλλεται σε θεραπείες και να εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο μεταμόσχευσης πνεύμονα.

Με πληροφορίες από PEOPLE

ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΜΕΤΕ ΜΑΡΙΤ ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Διεθνή / Μέτε-Μάριτ: Σχεδόν το 50% των Νορβηγών αμφισβητεί το αν πρέπει να γίνει βασίλισσα

Τα πρόσφατα σκάνδαλα της οικογένειας, ενισχύουν τη δυσπιστία των Νορβηγών απέναντί της και καθιστούν αβέβαιο αν θα μπορέσει να κερδίσει την πλήρη στήριξη του λαού ως μελλοντική βασίλισσα
