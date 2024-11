Νόβι Σαντ: Παραιτήθηκε ο υπουργός Υποδομών της Σερβίας μετά το δυστύχημα που σκότωσε 14 ανθρώπους σε σιδηροδρομικό σταθμό

Έπειτα από το τραγικό δυστύχημα με την κατάρρευση γείσου σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Νόβι Σαντ, που σκότωσε 14 ανθρώπους την Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, ο υπουργός Κατασκευών, Υποδομών και Συγκοινωνιών της Σερβίας, Γκόραν Βέσιτς, υπέβαλε την παραίτηση του.

Όπως εξήγησε ο σέρβος πολιτικός, δεν θεωρεί ότι έχει οποιαδήποτε ευθύνη για τον τραγικό θάνατο των 14 ατόμων, αλλά αποφάσισε να παραιτηθεί για λόγους ευθιξίας.

«Ούτε εγώ αλλά ούτε και οι άνθρωποι που συνεργάζονται μαζί μου έχουμε την παραμικρή ευθύνη για την τραγωδία που συνέβη. Αυτό άλλωστε θα το αποδείξει και η έρευνα», δήλωσε ο Γκόραν Βεσιτς.

Η παραίτηση του θα εξεταστεί αύριο Τρίτη από το κυβερνητικό Συμβούλιο.

Εν τω μεταξύ, οι έρευνες της εισαγγελίας του Νόβι Σαντ για να αποδοθούν ποινικές ευθύνες συνεχίζονται με την ανάκριση στελεχών κρατικών υπηρεσιών που ενεπλάκησαν στην ανακαίνιση του σταθμού.

Ο σιδηροδρομικός σταθμός του Νόβι Σαντ ανακαινίστηκε πρόσφατα και άνοιξε πάλι τις πόρτες του τον Ιούλιο του 2024. Την ανακαίνιση εκτέλεσε κοινοπραξία κινέζικων εταιριών, η οποία υποστηρίζει ότι το τμήμα του γείσου που κατέρρευσε «δεν αποτέλεσε αντικείμενο των εργασιών ανακατασκευής».

Στο Νόβι Σαντ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της βαλκανικής χώρες, πολίτες προσέρχονται και σήμερα μπροστά από τον χώρο όπου συνέβη η τραγωδία, ανάβουν κεριά και αφήνουν λουλούδια, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη των θυμάτων.

Μάλιστα, η στιγμή της κατάρρευσης του γείσου καταγράφηκε σε βίντεο, όπου η οροφή του σταθμού φαίνεται να καταρρέει ακαριαία.

Video of a concrete ceiling collapsing at a train station in the city of Novi Sad in #Serbia. According to local media, the incident caused several casualties, and rescue teams are still operating at the scene. The Minister of Interior announced that 8 people were killed due to… pic.twitter.com/9Rjr6deJ8F