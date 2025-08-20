ΔΙΕΘΝΗ
Συναγερμός στην Πολωνία: Στρατιωτικό drone κατέπεσε σε αγρό καλαμποκιού - «Είναι ρωσική εκδοχή ενός ιρανικού»

«Η Ρωσία και πάλι προκαλεί τις χώρες του ΝΑΤΟ» δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας

LifO Newsroom
Ένα στρατιωτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εξερράγη κατά τη διάρκεια της νύχτας στην ανατολική Πολωνία δεν έφερε εκρηκτική κεφαλή, αλλά περιείχε μόνο μια μικρή ποσότητα εκρηκτικών και έμοιαζε περισσότερο με δόλωμα, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο PAP επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στο υπουργείο Άμυνας.

«Η εξέταση της έκρηξης δείχνει ότι το αντικείμενο είναι πιθανότατα στρατιωτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο περιφερειακός εισαγγελέας του Λούμπλιν, Γκρέγκορζ Τρουσίεβιτς.

Η αστυνομία είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι ένα άγνωστο αντικείμενο έπεσε σε ένα χωράφι στο χωριό Οσίνι στην ανατολική επαρχία Λούμπλιν, λίγο πάνω από 100 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα και περίπου 90 χιλιόμετρα από τη Λευκορωσία.

Από την έκρηξη που προκλήθηκε έσπασαν παράθυρα σε πολλά σπίτια, αλλά κανείς δεν τραυματίστηκε, ανέφερε το PAP.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι βρήκε καμένα μεταλλικά και πλαστικά υπολείμματα στο σημείο και ότι είχε καεί καλαμπόκι σε μια περιοχή διαμέτρου 8-10 μέτρων γύρω από το σημείο όπου έπεσε το αντικείμενο.

Οι σειρήνες προειδοποίησης αεροπορικής επιδρομής ηχούσαν για περίπου μία ώρα πάνω από τα σύνορα στις περιοχές Βολίν και Λβιβ της Ουκρανίας περίπου τα μεσάνυχτα τοπική ώρα (21:00 GMT), σύμφωνα με μηνύματα του στρατού της χώρας που αναρτήθηκαν στην εφαρμογή Telegram.

Η Πολωνία βρίσκεται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής για αντικείμενα που εισέρχονται στον εναέριο χώρο της από τότε που ένας αδέσποτος ουκρανικός πύραυλος έπληξε το χωριό Πρζεβοντόφ της νότιας Πολωνίας το 2022, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις, ο οποίος υπηρετεί ως υπουργός Άμυνας, δήλωσε ότι το περιστατικό έχει ομοιότητες με περιπτώσεις όπου ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέταξαν στη Λιθουανία και τη Ρουμανία και ότι θα μπορούσε να υπάρχει σύνδεση με τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

Η ρωσική πρεσβεία στη Βαρσοβία δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Λίγη ώρα αργότερα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Πολωνίας Πάουελ Βρόνσκι δήλωσε στο Reuters πως το αντικείμενο το οποίο προσγειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε αγρό καλαμποκιού, είναι μια ρωσική εκδοχή του ιρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους Shahed.

Η Ρωσία προκαλεί ξανά τις χώρες του ΝΑΤΟ, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός υπουργός Άμυνας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ - Καμίζ, αφότου αξιωματούχος ανακοίνωσε ότι το αντικείμενο το οποίο προσγειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε αγρό καλαμποκιού στην ανατολική Ουκρανία είναι μια ρωσική εκδοχή του ιρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους Shahed.

«Για μια ακόμη φορά, έχουμε να κάνουμε με μία πρόκληση εκ μέρους της Ρωσικής Ομοσπονδίας, με ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς είναι σε εξέλιξη οι συζητήσεις για την ειρήνη (στην Ουκρανία)» δήλωσε ο ίδιος στους δημοσιογράφους.

 
 
 
