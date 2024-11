Νόβι Σαντ: Ξεκίνησαν έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας στον σιδηροδρομικό σταθμό

Οι διωκτικές αρχές στο Νόβι Σαντ ξεκίνησαν έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια της τραγωδίας στο σιδηροδρομικό σταθμό που στοίχισε την ζωή σε δεκατέσσερις ανθρώπους και να αποδοθούν ποινικές ευθύνες.

Σημειώνεται ότι εχθές (1/11) το μεσημέρι κατέρρευσε η προέκταση της οροφής μπροστά από την είσοδο στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Νόβι Σαντ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκατέσσερις άνθρωποι και να τραυματιστούν βαριά τρία άτομα.

Στην Σερβία σήμερα είναι ημέρα πένθους ενώ στην πόλη Νόβι Σαντ το πένθος θα διαρκέσει τρεις ημέρες.

Οι ανακρίσεις στην εισαγγελία του Νόβι Σαντ ξεκίνησαν με τις καταθέσεις υψηλόβαθμων στελεχών της κυβέρνησης και ανώτατων κρατικών λειτουργών.

Σήμερα, όπως ανακοινώθηκε, κλήθηκαν να καταθέσουν είκοσι άτομα μεταξύ των οποίων ο υπουργός Κατασκευών, Υποδομών και Συγκοινωνιών Γκόραν Βέσιτς όπως επίσης και συνεργάτες του που ενεπλάκησαν στην ανακατασκευή του σιδηροδρομικού σταθμού που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα.

Video of a concrete ceiling collapsing at a train station in the city of Novi Sad in #Serbia. According to local media, the incident caused several casualties, and rescue teams are still operating at the scene. The Minister of Interior announced that 8 people were killed due to… pic.twitter.com/9Rjr6deJ8F