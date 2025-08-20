Μπρίντνεϊ Σπίαρς: Προκαλεί ξανά ανησυχία στους θαυμαστές της μέσω νέων αναρτήσεων στα social media

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς προκαλεί ξανά ανησυχία στους θαυμαστές της, μετά τις νέες αναρτήσεις της στα social media.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς την Τρίτη δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό της στο Instagram, στο οποίο διακρίνεται να τραγουδά με φόντο το φανερά ακατάστατο σπίτι της.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια ακούγεται να τραγουδά το κομμάτι «Unfaithful» της Ριάνα και από πίσω φαίνονται σκυλιά να τρέχουν, ενώ ένας θαυμαστής της επεσήμανε σε σχόλιο πως έχει περιττώματα στο πάτωμα, όπου είναι διάσπαρτα και άλλα αντικείμενα, όπως ένα διπλωμένο χαλί.

«Παίζοντας με τα φώτα και καθαρίζοντας το σπίτι μου σαν να μην υπάρχει αύριο» έγραψε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς στη λεζάντα του βίντεο, το οποίο έχει κατακλειστεί από αρνητικά σχόλια.



«Θυμάμαι που έλεγαν ότι θα αντικαταστήσει την Τζάνετ Τζάκσον παλιά. Είναι λυπηρό να τη βλέπει κανείς έτσι», «Πώς γίνεται να μην ανησυχούν περισσότεροι άνθρωποι για την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και αυτά που ανεβάζει στο Instagram;», ήταν κάποια από τα σχόλια.



Δεν είναι η πρώτη φορά που η τραγουδίστρια προκαλεί την ανησυχία των φαν της με τις αναρτήσεις της, καθώς μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο όπου χορεύει φορώντας ένα χρυσό φόρεμα, αποκαλύπτοντας το στήθος της, το οποίο στη συνέχεια κάλυψε με emojis λουλουδιών.

Με πληροφορίες από PEOPLE