Φωτιά τώρα στην Ηλεία

Συναγερμός σήμανε πριν λίγη ώρα στην Ηλεία, για φωτιά στην περιοχή Πηγάδι.
Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 16:00 το μεσημέρι της Τετάρτης, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πηγάδι του δήμου Ηλείας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για το μέτωπο, η φωτιά έλαβε γρήγορα διαστάσεις και αυτή την ώρα μαίνεται ανεξέλεγκτη.
Άμεσα στο σημείο έφτασαν και επιχειρούν 41 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Παράλληλα, συνδρομή υπάρχει από μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Π.Ε. Ηλείας και του δήμου Πηνειού.
