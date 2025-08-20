Νέες κυρώσεις Τραμπ κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου - Αντιδρούν ΔΠΔ και Γαλλία, πανηγυρίζει ο Νετανιάχου

Νέες κυρώσεις σε βάρος δύο δικαστών- ενός Γάλλου και μιας Καναδής- και δύο εισαγγελέων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι κυρώσεις αυτές προστίθενται στις κυρώσεις που ανακοινώθηκαν στις αρχές Ιουνίου, οι οποίες είχαν στόχο άλλους τέσσερις δικαστές του ΔΠΔ. Και τον Φεβρουάριο, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στον εισαγγελέα του ΔΠΔ Καρίμ Χαν.

«Σήμερα, ονομάζω την Κίμπερλι Προστ από τον Καναδά, τον Νικολά Γκιγιού από τη Γαλλία, τη Ναζάτ Σαμίμ Χαν από τα Φίτζι και τον Μαμ Μαντιάγε Νιάνγκ από τη Σενεγάλη» για «την απευθείας συμμετοχή τους στις προσπάθειες που κατέβαλε το ΔΠΔ για να διενεργήσει έρευνα, να συλλάβει, να θέσει υπό κράτηση ή να διώξει πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών ή του Ισραήλ, χωρίς τη συγκατάθεση της μιας ή άλλης χώρας», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε ανακοίνωση. Και οι τέσσερις δικαστικοί έχουν εμπλακεί σε υποθέσεις που συνδέονται με τον Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες «εξέφρασαν ξεκάθαρα και αυστηρά την αντίθεσή τους στην πολιτικοποίηση του ΔΠΔ», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι το όργανο αυτό, που έχει την έδρα του στη Χάγη, συνιστά «απειλή για την εθνική ασφάλεια και χρησιμοποιήθηκε ως νομικό πολεμικό μέσο κατά των ΗΠΑ και του στενού συμμάχου τους, του Ισραήλ»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενοχλούνται κυρίως για διαδικασίες που έχουν στόχο Αμερικανούς στρατιώτες στο Αφγανιστάν, ύποπτους για φερόμενα εγκλήματα πολέμου ή ακόμη για τα εντάλματα σύλληψης του ΔΠΔ κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, και του πρώην υπουργού του στην Άμυνα, Γιόαβ Γκάλαντ, που θεωρούνται ύποπτοι για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στον πόλεμο στη Γάζα.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν συνίστανται στην απαγόρευση εισόδου στο αμερικανικό έδαφος και στο πάγωμα ενδεχόμενων περιουσιακών στοιχείων στις ΗΠΑ και οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με τα πρόσωπα αυτά.

Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για νέες κυρώσεις: «Είναι κατάφωρη επίθεση»

«Κατάφωρη επίθεση» στην ανεξαρτησία του χαρακτήρισε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο τις νέες κυρώσεις που ανακοίνωσαν σήμερα οι ΗΠΑ σε βάρος τεσσάρων μελών του.

«Οι κυρώσεις αυτές συνιστούν κατάφωρη επίθεση στην ανεξαρτησία ενός αμερόληπτου δικαστικού θεσμού που λειτουργεί με βάση την εντολή 125 χωρών από όλες τις περιοχές» ανέφερε το ΔΠΔ στην ανακοίνωσή του.

«Συνιστούν επίσης προσβολή σε βάρος των χωρών μελών του Δικαστηρίου, της διεθνούς τάξης και, πάνω από όλα, σε βάρος εκατομμυρίων αθώων θυμάτων σε όλον τον κόσμο. Το ΔΠΔ θα συνεχίσει να εκπληρώνει την εντολή του, τηρώντας αυστηρά το νομικό πλαίσιό του, χωρίς να επηρεάζεται από καμία πίεση ή απειλή», πρόσθεσε.

Η Γαλλία εξέφρασε ανησυχία για τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ, που βάζουν στο στόχαστρο και έναν Γάλλο δικαστή, τον Νικολά Γκιγιού. Το υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του «εκφράζει την αλληλεγγύη του στους δικαστές» και σημειώνει ότι οι αμερικανικές κυρώσεις «είναι αντίθετες ως προς την αρχή της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης».

Αντιθέτως, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου χαιρέτισε την απόφαση της Ουάσινγκτον. «Συγχαίρω τον Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, που αποφάσισε να επιβάλει κυρώσεις στους δικαστές του ΔΠΔ της Χάγης» ανέφερε στην ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του. «Είναι μια αποφασιστική ενέργεια ενάντια στην εκστρατεία δυσφήμησης και ψεμάτων που στοχεύουν το κράτος του Ισραήλ (και τον στρατό του) και υπέρ της αλήθειας και της δικαιοσύνης», πρόσθεσε ο Νετανιάχου.

Τον Νοέμβριο του 2024 το ΔΠΔ εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Νετανιάχου για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Λωρίδα της Γάζας.