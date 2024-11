Σερβία: 11 νεκροί από κατάρρευση τμήματος οροφής σε σταθμό τρένων

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στην πόλη Νόβι Σαντ, στη Σερβία, όπου 11 άτομα έχασαν τη ζωή τους αφότου μέρος της οροφής σιδηροδρομικού σταθμού κατέρρευσε ξαφνικά.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, από τα συντρίμμια ανασύρθηκαν έχουν ανασυρθεί ως τώρα 11 νεκροί και τέσσερις τραυματίες, ένας εκ των οποίων είχε ακρωτηριαστεί.

Ωστόσο, ο υπουργός Εσωτερικών της Σερβίας, Ιβάν Νάσιτς, δήλωσε ότι φοβάται «ότι ο αριθμός αυτός δε θα είναι ο τελικός».

Σε προηγούμενη εκτίμηση τους, οι αρχές είχαν κάνει λόγο για τον θάνατο οκτώ ατόμων.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει κάνει την εμφάνιση του και βίντεο από τη στιγμή της τραγωδίας, όπου η οροφή του σταθμού φαίνεται να καταρρέει ακαριαία.

Video of a concrete ceiling collapsing at a train station in the city of Novi Sad in #Serbia. According to local media, the incident caused several casualties, and rescue teams are still operating at the scene. The Minister of Interior announced that 8 people were killed due to… pic.twitter.com/9Rjr6deJ8F